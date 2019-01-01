вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

ЦВК скасувала реєстрацію Шарія кандидатом у нардепи

ЦВК скасувала реєстрацію Шарія кандидатом у нардепи
Увечері 3 липня Центральна виборча комісія скасувала своє попереднє рішення про реєстрацію антиукраїнського відеоблогера Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати для участі у виборах до Верховної Ради, які заплановані на 21 липня.

Всі члени ЦВК проголосували "за" скасування реєстрації Шарія одноголосно, - повідомляє ТСН.

Про це з ЦВК повідомляє кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.

Нагадаємо, Шарій хотів балотуватися до парламенту в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі під номером один у виборчому списку своєї "Партії Шарія". У червні

Шарій "пролітає" повз вибори. ЦВК відмовила йому у реєстрації
ЦВК спочатку відмовила Шарію у реєстрації кандидатом, проте його партію допустила до участі у виборах. Причина відмови - Шарій останні п'ять років не проживав в Україні. Проте Верховний суд визнав, що доказів цього недостатньо й зобов'язав ЦВК переглянути документи ще раз. Тому ЦВК, мовляв, була змушена зареєструвати Шарія кандидатом у нардепи. Після цього активізували силові структури, які й надали достатню кількість доказів непроживання Шарія на території України протягом останніх п'яти років.

Анатолія Шарія звинувачують у хуліганстві із застосуванням зброї. Стрілянина про яку йдеться, сталася у Києві ще в травні 2011 року в одному із фастфудів. Було порушено дві кримінальні справи – за хуліганство, а згодом за інсценування нападу на самого себе.

2012 року блогера оголосили в розшук. 2013-го стало відомо, що Шарій отримав статус політичного біженця у Литві та не може бути виданий Україні.

У квітні 2019-го Шевченківський районний суд Києва не задовольнив прохання прокурорів про екстрадицію, скасував розшук і заочний арешт відеоблогера Анатолія Шарія та відправив його справу на додаткове розслідування в прокуратуру.

Перед цим 

ЦВК зняла з виборчих перегонів Клюєва
ЦВК зняла з виборчих перегонів соратника експрезидента Януковича Андрія Клюєва. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/cvk-skasuvala-reyestraciyu-shariya-kandidatom-u-nardepi-1372470.html?fbclid=IwAR3guTeXbMDT8Z9bj0rAkLX7BXVCdyAdkn4F92xa3YY4pRLl35oLDT7mKKw

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вибори, Шарій, ЦВК
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Корисні для здоров`я: Уляна Супрун заступилася за матюки
03 липень, 23:26
Під час пожежі згоріло сім мільйонів літрів віскі Jim Beam
03 липень, 23:14
ЦВК скасувала реєстрацію Шарія кандидатом у нардепи
03 липень, 22:50
Зібрали необхідну суму для перевезення тіла волинянина, який помер на заробітках
03 липень, 22:41
«Наша команда забезпечила, щоб знімалися «Кіборги», а не «Свати», - Петро Порошенко
03 липень, 22:15
Схожі новини
Ще 11 волинян стали кандидатами в нардепи. СПИСОК Ще 11 волинян стали кандидатами в нардепи. СПИСОК
26 червень, 21:37
ЦВК зареєструвала ще 23 кандидати в нардепи з Волині. СПИСОК ЦВК зареєструвала ще 23 кандидати в нардепи з Волині. СПИСОК
25 червень, 22:44
ЦВК зареєструвала кандидатом у нардепи директора «ВолиньPost» ЦВК зареєструвала кандидатом у нардепи директора «ВолиньPost»
25 червень, 15:40
Моклиця йде в нардепи від Луцька Моклиця йде в нардепи від Луцька
25 червень, 15:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
4 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Корисні для здоров`я: Уляна Супрун заступилася за матюки
03 липень, 23:26
 0
Під час пожежі згоріло сім мільйонів літрів віскі Jim Beam
03 липень, 23:14
 0
ЦВК скасувала реєстрацію Шарія кандидатом у нардепи
03 липень, 22:50
 0
Зібрали необхідну суму для перевезення тіла волинянина, який помер на заробітках
03 липень, 22:41
 0
Медіа
відео
1/8
﻿