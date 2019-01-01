ЦВК скасувала реєстрацію Шарія кандидатом у нардепи





Всі члени ЦВК проголосували "за" скасування реєстрації Шарія одноголосно, - повідомляє



Про це з ЦВК повідомляє кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.



Нагадаємо, Шарій хотів балотуватися до парламенту в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі під номером один у виборчому списку своєї "Партії Шарія". У червні



Шарій "пролітає" повз вибори. ЦВК відмовила йому у реєстрації

ЦВК спочатку відмовила Шарію у реєстрації кандидатом, проте його партію допустила до участі у виборах. Причина відмови - Шарій останні п'ять років не проживав в Україні. Проте Верховний суд визнав, що доказів цього недостатньо й зобов'язав ЦВК переглянути документи ще раз. Тому ЦВК, мовляв, була змушена зареєструвати Шарія кандидатом у нардепи. Після цього активізували силові структури, які й надали достатню кількість доказів непроживання Шарія на території України протягом останніх п'яти років.



Анатолія Шарія звинувачують у хуліганстві із застосуванням зброї. Стрілянина про яку йдеться, сталася у Києві ще в травні 2011 року в одному із фастфудів. Було порушено дві кримінальні справи – за хуліганство, а згодом за інсценування нападу на самого себе.



2012 року блогера оголосили в розшук. 2013-го стало відомо, що Шарій отримав статус політичного біженця у Литві та не може бути виданий Україні.



У квітні 2019-го Шевченківський районний суд Києва не задовольнив прохання прокурорів про екстрадицію, скасував розшук і заочний арешт відеоблогера Анатолія Шарія та відправив його справу на додаткове розслідування в прокуратуру.



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ЦВК зняла з виборчих перегонів Клюєва

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