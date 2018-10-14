Під час весняного призову до війська потрапили понад 17 тисяч юнаків





Під час весняної кампанії призвали та направили до військ 17 тисяч 370 осіб, - повідомляє



"В Україні завершилась призовна кампанія "Весна-2019"... Військовими комісаріатами України було призвано та направлено до військ (сил) - 17 370 осіб, у тому числі до Збройних сил України - 9 000 осіб, Національної гвардії України - 5 152 осіб, Державної спеціальної служби транспорту України - 600 осіб, Державної прикордонної служби України - 2 618 осіб, тобто військові комісаріати виконали державне завдання на 100%", - вказали у Сухопутних військах.



"Процес комплектування частин та з’єднань призовниками тривав без збоїв та відповідно до визначених планів і графіків відправки", - зазначили у СВ ЗСУ.



Під час проведення призовної кампанії протягом квітня-червня поточного року на строкову військову службу, як повідомляється, були призвані громадяни України чоловічої статі 1992-1999 років народження, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.



Строковики, як вказано, проходитимуть службу у всіх регіонах України, за виключенням зони проведення операції Об’єднаних сил.



"Тисячі чоловіків, які поповнять армійські лави у цей період, заступлять на охорону стратегічно важливих об’єктів ЗСУ", - додали у Сухопутних військах.



Нагадаємо, визначений урядом "план" щодо весняного призову становив 18 тис. 752 людини.

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