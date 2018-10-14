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Під час весняного призову до війська потрапили понад 17 тисяч юнаків

Під час весняного призову до війська потрапили понад 17 тисяч юнаків
Військові комісаріати завершили весняний призов на строкову військову службу в 2019 році.

Під час весняної кампанії призвали та направили до військ 17 тисяч 370 осіб, - повідомляє УНН з посиланням на дані Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України.

"В Україні завершилась призовна кампанія "Весна-2019"... Військовими комісаріатами України було призвано та направлено до військ (сил) - 17 370 осіб, у тому числі до Збройних сил України - 9 000 осіб, Національної гвардії України - 5 152 осіб, Державної спеціальної служби транспорту України - 600 осіб, Державної прикордонної служби України - 2 618 осіб, тобто військові комісаріати виконали державне завдання на 100%", - вказали у Сухопутних військах.

"Процес комплектування частин та з’єднань призовниками тривав без збоїв та відповідно до визначених планів і графіків відправки", - зазначили у СВ ЗСУ.

Під час проведення призовної кампанії протягом квітня-червня поточного року на строкову військову службу, як повідомляється, були призвані громадяни України чоловічої статі 1992-1999 років народження, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Строковики, як вказано, проходитимуть службу у всіх регіонах України, за виключенням зони проведення операції Об’єднаних сил.

"Тисячі чоловіків, які поповнять армійські лави у цей період, заступлять на охорону стратегічно важливих об’єктів ЗСУ", - додали у Сухопутних військах.

Нагадаємо, визначений урядом "план" щодо весняного призову становив 18 тис. 752 людини.

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Теги: весняний призов, Україна, армія
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