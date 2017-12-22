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Перекладача Гройсмана, якого звинувачують в держзраді, випустили із СІЗО

Перекладача Гройсмана, якого звинувачують в держзраді, випустили із СІЗО
Голосіївський районний суд міста Києва випустив із СІЗО обвинуваченого у держзраді.

Йдеться про експерекладача Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, - повідомляє ТСН.

"Суд відпустив С.Ежова прямо в залі засідань під домашній арешт", - повідомляється на сторінці адвоката Єжова Валентина Рибіна у Facebook.

Водночас, у Генпрокуратурі зазначили, що попри клопотання прокурорів, суд ухвалив рішення відправити Єжова під домашній арешт та надягти на нього електронний браслет. Там також нагадали, що таке рішення суду стало можливим після скандальної ухвали КСУ, яка дозволила відпускати під домашній арешт обвинувачених у держзраді або тероризмі.

Нагадаємо, колишній перекладач Гройсмана підозрюється в державній зраді. Єжова затримали співробітники СБУ наприкінці 2017 року. Правоохоронці вважають, що чиновник секретаріату Кабміну, заступник керівника протоколу передавав російським кураторам інформацію про діяльність українського уряду.

За даними слідства, Гройсман іще до затримання надав згоду на відстеження дій свого підлеглого, аби вони були задокументовані та правоохоронці мали належні докази в суді. Сам Єжов провини не визнає.

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Теги: Гройсман, Єжов, держзрада
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