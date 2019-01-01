вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

#деньбезполіетилену: волинські лісівники долучилися до екофлешмобу. ВІДЕО

#деньбезполіетилену: волинські лісівники долучилися до екофлешмобу. ВІДЕО
Працівники Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства долучилися до екоакції і закликали суспільство скоротити використання поліетилену і пластику.

Міжнародний день відмови від поліетилену у світі відзначали 3 липня. Волинські працівники підтримали ініціативу щодо відмови від пластику та поліетилену, - йдеться на сайті ВОУЛМГ.

Спільно із державними лісогосподарськими підприємствами, вихованцями шкільних лісництв лісівники закликали волинян принаймні скоротити використання поліетилену до мінімуму, розуміючи, що в сучасному світі від цього неможливо стовідсотково відмовитися.

«Шановні громадяни! Особливо пам’ятайте про це, коли йдете у ліс. Не залишайте сміття на природі! Особливо поліетилен, адже він розкладається сотні років та завдає значної шкоди навколишньому середовищу», - звернулися лісівники до волинян.

Активно підтримали флешмоб і учні шкільгих лісництв. Діти прибирали території лісів від пластику та записували відеозвернення до волинян.
До вашої уваги деякі з них.






#деньбезполіетилену: волинські лісівники долучилися до екофлешмобу. ВІДЕО
#деньбезполіетилену: волинські лісівники долучилися до екофлешмобу. ВІДЕО
#деньбезполіетилену: волинські лісівники долучилися до екофлешмобу. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліс, Волинь, екологія, пластик, лісівники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рівненщину засипало гігантським градом. ВІДЕО
Сьогодні, 04:17
#деньбезполіетилену: волинські лісівники долучилися до екофлешмобу. ВІДЕО
Сьогодні, 03:15
Петро Порошенко закликав Європу подвоїти тиск на Росію
Сьогодні, 02:38
Перекладача Гройсмана, якого звинувачують в держзраді, випустили із СІЗО
Сьогодні, 02:09
Під час весняного призову до війська потрапили понад 17 тисяч юнаків
Сьогодні, 01:11
Схожі новини
Головний лісівник Волині отримав нагороду «За заслуги перед Збройними силами України» Головний лісівник Волині отримав нагороду «За заслуги перед Збройними силами України»
28 червень, 11:33
Як волиняни відпочивають на лісових рекреаційних пунктах. ВІДЕО Як волиняни відпочивають на лісових рекреаційних пунктах. ВІДЕО
04 червень, 20:13
Експеримент: на Волині диво-машина допомагає садити ліс. ФОТО Експеримент: на Волині диво-машина допомагає садити ліс. ФОТО
09 березень, 10:58
Експеримент на Волині: у лісах посадять новий вид дерев Експеримент на Волині: у лісах посадять новий вид дерев
18 лютий, 18:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рівненщину засипало гігантським градом. ВІДЕО
Сьогодні, 04:17
 0
#деньбезполіетилену: волинські лісівники долучилися до екофлешмобу. ВІДЕО
Сьогодні, 03:15
 0
Петро Порошенко закликав Європу подвоїти тиск на Росію
Сьогодні, 02:38
 0
Перекладача Гройсмана, якого звинувачують в держзраді, випустили із СІЗО
Сьогодні, 02:09
 0
Під час весняного призову до війська потрапили понад 17 тисяч юнаків
Сьогодні, 01:11
 0
Медіа
відео
1/8
﻿