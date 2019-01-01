#деньбезполіетилену: волинські лісівники долучилися до екофлешмобу. ВІДЕО
Сьогодні, 03:15
Працівники Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства долучилися до екоакції і закликали суспільство скоротити використання поліетилену і пластику.
Міжнародний день відмови від поліетилену у світі відзначали 3 липня. Волинські працівники підтримали ініціативу щодо відмови від пластику та поліетилену, - йдеться на сайті ВОУЛМГ.
Спільно із державними лісогосподарськими підприємствами, вихованцями шкільних лісництв лісівники закликали волинян принаймні скоротити використання поліетилену до мінімуму, розуміючи, що в сучасному світі від цього неможливо стовідсотково відмовитися.
«Шановні громадяни! Особливо пам’ятайте про це, коли йдете у ліс. Не залишайте сміття на природі! Особливо поліетилен, адже він розкладається сотні років та завдає значної шкоди навколишньому середовищу», - звернулися лісівники до волинян.
Активно підтримали флешмоб і учні шкільгих лісництв. Діти прибирали території лісів від пластику та записували відеозвернення до волинян.
До вашої уваги деякі з них.
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Міжнародний день відмови від поліетилену у світі відзначали 3 липня. Волинські працівники підтримали ініціативу щодо відмови від пластику та поліетилену, - йдеться на сайті ВОУЛМГ.
Спільно із державними лісогосподарськими підприємствами, вихованцями шкільних лісництв лісівники закликали волинян принаймні скоротити використання поліетилену до мінімуму, розуміючи, що в сучасному світі від цього неможливо стовідсотково відмовитися.
«Шановні громадяни! Особливо пам’ятайте про це, коли йдете у ліс. Не залишайте сміття на природі! Особливо поліетилен, адже він розкладається сотні років та завдає значної шкоди навколишньому середовищу», - звернулися лісівники до волинян.
Активно підтримали флешмоб і учні шкільгих лісництв. Діти прибирали території лісів від пластику та записували відеозвернення до волинян.
До вашої уваги деякі з них.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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