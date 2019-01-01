деньбезполіетилену: волинські лісівники долучилися до екофлешмобу. ВІДЕО

Працівники Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства долучилися до екоакції і закликали суспільство скоротити використання поліетилену і пластику.Міжнародний день відмови від поліетилену у світі відзначали 3 липня. Волинські працівники підтримали ініціативу щодо відмови від пластику та поліетилену, - йдеться на сайті ВОУЛМГ.Спільно із державними лісогосподарськими підприємствами, вихованцями шкільних лісництв лісівники закликали волинян принаймні скоротити використання поліетилену до мінімуму, розуміючи, що в сучасному світі від цього неможливо стовідсотково відмовитися.«Шановні громадяни! Особливо пам’ятайте про це, коли йдете у ліс. Не залишайте сміття на природі! Особливо поліетилен, адже він розкладається сотні років та завдає значної шкоди навколишньому середовищу», - звернулися лісівники до волинян.Активно підтримали флешмоб і учні шкільгих лісництв. Діти прибирали території лісів від пластику та записували відеозвернення до волинян.До вашої уваги деякі з них.