Рівненщину засипало гігантським градом. ВІДЕО





Деякі градини зважили 35 грамів, - повідомляє



Град був настільки сильним, що повністю побив ліхтарі, зрешетив дахи, гнув металочерепицю і бив стіни будинків.



Кілька градин місцеві встигли підібрати і покласти в морозилку, тому що боялися, що на слово їм ніхто не повірить.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аномально великий град - розміром з куряче яйце випав у Рівненській області.Деякі градини зважили 35 грамів, - повідомляє ТСН Град був настільки сильним, що повністю побив ліхтарі, зрешетив дахи, гнув металочерепицю і бив стіни будинків.Кілька градин місцеві встигли підібрати і покласти в морозилку, тому що боялися, що на слово їм ніхто не повірить.

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