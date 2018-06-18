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Рівненщину засипало гігантським градом. ВІДЕО

Рівненщину засипало гігантським градом. ВІДЕО
Аномально великий град - розміром з куряче яйце випав у Рівненській області.

Деякі градини зважили 35 грамів, - повідомляє ТСН.

Град був настільки сильним, що повністю побив ліхтарі, зрешетив дахи, гнув металочерепицю і бив стіни будинків.

Кілька градин місцеві встигли підібрати і покласти в морозилку, тому що боялися, що на слово їм ніхто не повірить.



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Теги: негода, град, Рівненщина
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