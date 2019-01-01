Волинянин знайшов роботу завдяки кар’єрному раднику з центру зайнятості
Сьогодні, 05:09
Завдяки працівникам Луцького центру зайнятості безробітний чоловік знайшов роботу і зараз працює на керівній посаді.
Пошукач роботи Олександр знайшов свою нішу на ринку праці з допомогою кар’єрного радника, - про це повідомлила прес-служба Волинського обласного центру зайнятості.
На перший погляд ситуація була досить типовою - молодий чоловік із вищою економічною освітою на початку року опинився без роботи. Статус безробітного отримав 4 січня 2019-го.
Співпраця з кар’єрним радником передбачал не тільки консультації, а й навчання технікам самопрезентації, участь у семінарах із пошуку роботи, тренінгах щодо професійного розвитку тощо. Як наслідок – через чотири місяці – 10 травня 2019 року Олександра працевлаштували у ПрАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС Україна» фахівцем із продажу.
Індивідуальний супровід кар’єрного радника та моніторинг ситуації після працевлаштування показав, що вже 6 червня цього року Олександра призначили виконувачем обов’язків директора територіального менеджера з продажу у Волинській області на цьому ж підприємстві.
Такий успіх був би неможливим без партнерського принципу у роботі центру зайнятості. Без перебільшення можна стверджувати, що Інститут кар’єрного радника пропонує сервіс, від якого виграють усі: безробітний знаходить бажане робоче місце, роботодавець отримує кваліфікованого працівника, держава замість утримання безробітного – офіційно сплачені податки.
Нова модель взаємодії спонукає по шукачів роботи усвідомлювати власну відповідальність за працевлаштування. Це, своєю чергою, допомагає кар’єрним радникам ефективно виконувати свої функції.
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Пошукач роботи Олександр знайшов свою нішу на ринку праці з допомогою кар’єрного радника, - про це повідомлила прес-служба Волинського обласного центру зайнятості.
На перший погляд ситуація була досить типовою - молодий чоловік із вищою економічною освітою на початку року опинився без роботи. Статус безробітного отримав 4 січня 2019-го.
Співпраця з кар’єрним радником передбачал не тільки консультації, а й навчання технікам самопрезентації, участь у семінарах із пошуку роботи, тренінгах щодо професійного розвитку тощо. Як наслідок – через чотири місяці – 10 травня 2019 року Олександра працевлаштували у ПрАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС Україна» фахівцем із продажу.
Індивідуальний супровід кар’єрного радника та моніторинг ситуації після працевлаштування показав, що вже 6 червня цього року Олександра призначили виконувачем обов’язків директора територіального менеджера з продажу у Волинській області на цьому ж підприємстві.
Такий успіх був би неможливим без партнерського принципу у роботі центру зайнятості. Без перебільшення можна стверджувати, що Інститут кар’єрного радника пропонує сервіс, від якого виграють усі: безробітний знаходить бажане робоче місце, роботодавець отримує кваліфікованого працівника, держава замість утримання безробітного – офіційно сплачені податки.
Нова модель взаємодії спонукає по шукачів роботи усвідомлювати власну відповідальність за працевлаштування. Це, своєю чергою, допомагає кар’єрним радникам ефективно виконувати свої функції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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