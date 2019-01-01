Волинянин знайшов роботу завдяки кар’єрному раднику з центру зайнятості

Завдяки працівникам Луцького центру зайнятості безробітний чоловік знайшов роботу і зараз працює на керівній посаді.Пошукач роботи Олександр знайшов свою нішу на ринку праці з допомогою кар’єрного радника, - про це повідомлила прес-служба Волинського обласного центру зайнятості.На перший погляд ситуація була досить типовою - молодий чоловік із вищою економічною освітою на початку року опинився без роботи. Статус безробітного отримав 4 січня 2019-го.Співпраця з кар’єрним радником передбачал не тільки консультації, а й навчання технікам самопрезентації, участь у семінарах із пошуку роботи, тренінгах щодо професійного розвитку тощо. Як наслідок – через чотири місяці – 10 травня 2019 року Олександра працевлаштували у ПрАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС Україна» фахівцем із продажу.Індивідуальний супровід кар’єрного радника та моніторинг ситуації після працевлаштування показав, що вже 6 червня цього року Олександра призначили виконувачем обов’язків директора територіального менеджера з продажу у Волинській області на цьому ж підприємстві.Такий успіх був би неможливим без партнерського принципу у роботі центру зайнятості. Без перебільшення можна стверджувати, що Інститут кар’єрного радника пропонує сервіс, від якого виграють усі: безробітний знаходить бажане робоче місце, роботодавець отримує кваліфікованого працівника, держава замість утримання безробітного – офіційно сплачені податки.Нова модель взаємодії спонукає по шукачів роботи усвідомлювати власну відповідальність за працевлаштування. Це, своєю чергою, допомагає кар’єрним радникам ефективно виконувати свої функції.