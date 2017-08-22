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«Волиньвугілля» отримало 14 мільйонів для виплат зарплат гірникам

«Волиньвугілля» отримало 14 мільйонів для виплат зарплат гірникам
ДП «Волиньвугілля» отримало 14 мільйонів на погашення заборгованості по виплаті заробітної плати.

3-го липня на казначейські рахунки ДП «Волиньвугілля» надійшли кошти на погашення заборгованості по заробітній платі, - повідомляє "Буг".

Минулого тижня уряд виділив 320 мільйонів усім вугільним підприємствам. «Волиньвугілля» отримало 14 мільйонів на погашення заборгованості усім працівникам за травень, тож буде “закрито” 82%.

Генеральний директор «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк зазначив, що 4-го липня гроші уже надійдуть на рахунки шахтарям.

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Теги: Волиньвугілля, зарплата, заборгованість
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