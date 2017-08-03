Волинське літо цього червня – найтепліше за понад 130 років





Про це повідомив Петро Кравчук, автор «Книги рекордів Волині», передає



«Нинішній червень виявився найтеплішим в Україні за усі понад 130 років метеорологічних спостережень! Навіть на півночі Волинської області – у Любешові – середня місячна температура становила 21,9 градуса (при нормі 16,7 градуса)!



У червні зареєстрували чотири температурні рекорди повітря в Луцьку, а в Любешові – навіть шість (а з початку року – десять)! Протягом місяця дев'ять днів термометри і в обласному центрі, і в Любешові показували температуру повітря 30 градусів і більше!» – йдеться у повідомленні..



Найхолодніше було 1 червня: тоді вночі температура повітря знижувалася до 9,5 градуса в Любешові і до 10,1 градуса в Луцьку.



Найтеплішим на території області був день 16 червня: у Луцьку 33 градуси, а в Любешові ще більше – 34,2 градуси.



Петро Кравчук зазначив, що липень, можливо, буде ще більш спекотним. Адже в перший же день усі шість волинських метеорологічних станцій зареєстрували рекордну температуру для цього дня. Найтепліше було у Світязі: 36,5 градуса. У Ковелі максимальний термометр зупинився на позначці 36 градусів, у Маневичах показував 35,8 градуса, у Любешові – 35,4 градуса, а у Володимирі-Волинському – 34,5 градуса.



І найменшу рекордну температуру дня зареєстрували в Луцьку: 32,4 градуса. Цей день визначний ще й тим, що було перекрито температурний рекорд, який протримався аж 72 роки.



Нинішні рекордні показники для Волині не випадкові. Причина їх криється в кліматичних змінах, які відбуваються у цілому світі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2019 році літо на Волині поставило багато рекордів із температури.Про це повідомив, автор «Книги рекордів Волині», передає Волинь Нова «Нинішній червень виявився найтеплішим в Україні за усі понад 130 років метеорологічних спостережень! Навіть на півночі Волинської області – у Любешові – середня місячна температура становила 21,9 градуса (при нормі 16,7 градуса)!У червні зареєстрували чотири температурні рекорди повітря в Луцьку, а в Любешові – навіть шість (а з початку року – десять)! Протягом місяця дев'ять днів термометри і в обласному центрі, і в Любешові показували температуру повітря 30 градусів і більше!» – йдеться у повідомленні..Найхолодніше було 1 червня: тоді вночі температура повітря знижувалася до 9,5 градуса в Любешові і до 10,1 градуса в Луцьку.Найтеплішим на території області був день 16 червня: у Луцьку 33 градуси, а в Любешові ще більше – 34,2 градуси.Петро Кравчук зазначив, що липень, можливо, буде ще більш спекотним. Адже в перший же день усі шість волинських метеорологічних станцій зареєстрували рекордну температуру для цього дня. Найтепліше було у Світязі: 36,5 градуса. У Ковелі максимальний термометр зупинився на позначці 36 градусів, у Маневичах показував 35,8 градуса, у Любешові – 35,4 градуса, а у Володимирі-Волинському – 34,5 градуса.І найменшу рекордну температуру дня зареєстрували в Луцьку: 32,4 градуса. Цей день визначний ще й тим, що було перекрито температурний рекорд, який протримався аж 72 роки.Нинішні рекордні показники для Волині не випадкові. Причина їх криється в кліматичних змінах, які відбуваються у цілому світі.

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