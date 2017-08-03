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Волинське літо цього червня – найтепліше за понад 130 років

Волинське літо цього червня – найтепліше за понад 130 років
У 2019 році літо на Волині поставило багато рекордів із температури.

Про це повідомив Петро Кравчук, автор «Книги рекордів Волині», передає Волинь Нова.

«Нинішній червень виявився найтеплішим в Україні за усі понад 130 років метеорологічних спостережень! Навіть на півночі Волинської області – у Любешові – середня місячна температура становила 21,9 градуса (при нормі 16,7 градуса)!

У червні зареєстрували чотири температурні рекорди повітря в Луцьку, а в Любешові – навіть шість (а з початку року – десять)! Протягом місяця дев'ять днів термометри і в обласному центрі, і в Любешові показували температуру повітря 30 градусів і більше!» – йдеться у повідомленні..

Найхолодніше було 1 червня: тоді вночі температура повітря знижувалася до 9,5 градуса в Любешові і до 10,1 градуса в Луцьку.

Найтеплішим на території області був день 16 червня: у Луцьку 33 градуси, а в Любешові ще більше – 34,2 градуси.

Петро Кравчук зазначив, що липень, можливо, буде ще більш спекотним. Адже в перший же день усі шість волинських метеорологічних станцій зареєстрували рекордну температуру для цього дня. Найтепліше було у Світязі: 36,5 градуса. У Ковелі максимальний термометр зупинився на позначці 36 градусів, у Маневичах показував 35,8 градуса, у Любешові – 35,4 градуса, а у Володимирі-Волинському – 34,5 градуса.

І найменшу рекордну температуру дня зареєстрували в Луцьку: 32,4 градуса. Цей день визначний ще й тим, що було перекрито температурний рекорд, який протримався аж 72 роки.

Нинішні рекордні показники для Волині не випадкові. Причина їх криється в кліматичних змінах, які відбуваються у цілому світі.

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Теги: спека, рекорд, Волинь
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