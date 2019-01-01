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4 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

4 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 4 липня, в Україні святкують День судового експерта, а також День Національної поліції України.

Іменинники – Терентій, Юліан (Юлій), - пише Сьогодні.

У народі 4 липня відзначається Ульянів день. До цього часу розпускався липовий цвіт, з якого наші предки варили різні відвари і зілля, що володіють потогінними, бактерицидними, жарознижувальними та іншими властивостями. З Ульяновим днем ​​в народі було пов'язано дуже багато повір'їв і прикмет, за якими намагалися дізнатися, якою буде погода в найближчі дні і місяці.


Прикмети на 4 липня

Прийнято було саме на Ульянів день, 4 липня, збирати липу, яка, згідно з давніми віруваннями і прикметами, могла рятувати людину від пристріту.
Цвіт липи, зібраний в цей день, буде володіти цілющою силою.
Якщо липа у дворі засохла – чекайте біди.
Якщо рослини 4 липня вражені борошнистою росою – саме сьогодні потрібно боротися з цим шкідником.

Чого не можна робити 4 липня

Сьогодні не можна рубати липу – накличете на себе біду. Дерево краще не садити під будинком, тому що якщо воно засохне, то це знак до близької смерті. Не варто сьогодні вирушати в дорогу – накличете на себе неприємності і хвороби. Не потрібно починати нічого нового, ці справи не принесуть бажаного результату. Якщо сьогодні народилася дівчинка, її варто назвати Уляною, щоб була щасливою і з удачею. А хлопчиків краще Уляном не називати, інакше він ніколи не зустріне свою справжню любов. Постарайтеся сьогодні і не сваритися, інакше з коханим не помиритеся ніколи.

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Теги: 4 липня, свято, традиції
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