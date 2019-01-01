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У Луцьку бізнес закликають не вестися на провокації і не зливати «нічийні» смердючки

У Луцьку бізнес закликають не вестися на провокації і не зливати «нічийні» смердючки
У «Луцькводоканалі» звернулись до свідомого бізнесу з проханням не погоджуватись на злив підозрілих нечистот інших підприємств.

Про це повідомили на сторінці центру обслуговування клієнтів EVODA.

З огляду на серйозність ситуації, що склалася у Луцьку через виникнення смороду, КП «Луцькводоканал» звертається до представників бізнесу із проханням не піддаватися на можливі провокативні пропозиції про скиди відходів на закритих територіях підприємств.

Чимало бізнес-структур і підприємств працюють в закритих промислових зонах, на територіях яких знаходяться каналізаційні мережі.

«Закликаємо такі підприємства не ставати перевалочною базою для скидів підозрілих речовин. Якщо пропозиції чи прохання про злив нечистот поступають, їх необхідно ігнорувати, або ж повідомляти про такі факти КП «Луцькводоканал».

Не дозволяйте використовувати свої виробничі території недобросовісним і безвідповідальним особам, які можуть зливати в каналізаційну мережу шкідливі речовини і призводити до появи чи посилення смороду. Сподіваємось на розуміння підприємців, які не підуть на такі сумнівні угоди, котрі можуть зашкодити всьому місту», – йдеться у повідомленні.

У водоканалі обіцяють, що у випадку виявлення подібних порушень будуть знайдені та використані всі законні методи, щоб зупинити діяльність недобросовісних підприємств.

«В Луцьку діють близько 6 тисяч каналізаційних колодязів, а на територіях закритих підприємств є ще майже 2 тисячі таких же об’єктів. Для нашого підприємства важливо бачити у діяльності великих підприємств справжніх партнерів, які дбають про екологію і є соціально відповідальним бізнесом», – резюмували у КП.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: водоканал, Луцьк, сморід
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