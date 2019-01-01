У центрі Луцька люди викидають будівельне сміття у кущі

У Луцьку на проспекті Волі, у дворі за ТРЦ "Гранд Волинь", люди викидають сміття у кущі.Про це на сторінці у facebook "Теревені про Луцьк" написала"От як треба не любити своє місто, щоб так гадити у себе під носом?Пр. Волі, двір за ТРЦ Гранд Волинь. Сміття викидають в кущі, щоб воно собі котилося вниз по схилу на Глушець...", - йдеться у дописі.