У центрі Луцька люди викидають будівельне сміття у кущі
Сьогодні, 09:30
У Луцьку на проспекті Волі, у дворі за ТРЦ "Гранд Волинь", люди викидають сміття у кущі.
Про це на сторінці у facebook "Теревені про Луцьк" написала Ірина Новосад.
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"От як треба не любити своє місто, щоб так гадити у себе під носом?
Пр. Волі, двір за ТРЦ Гранд Волинь. Сміття викидають в кущі, щоб воно собі котилося вниз по схилу на Глушець...", - йдеться у дописі.
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Про це на сторінці у facebook "Теревені про Луцьк" написала Ірина Новосад.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Не парк, а суцільний смітник: як лучани загидили територію на Потебні. ФОТО
"От як треба не любити своє місто, щоб так гадити у себе під носом?
Пр. Волі, двір за ТРЦ Гранд Волинь. Сміття викидають в кущі, щоб воно собі котилося вниз по схилу на Глушець...", - йдеться у дописі.
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