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У центрі Луцька люди викидають будівельне сміття у кущі

У центрі Луцька люди викидають будівельне сміття у кущі
У Луцьку на проспекті Волі, у дворі за ТРЦ "Гранд Волинь", люди викидають сміття у кущі.

Про це на сторінці у facebook "Теревені про Луцьк" написала Ірина Новосад.

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"От як треба не любити своє місто, щоб так гадити у себе під носом?
Пр. Волі, двір за ТРЦ Гранд Волинь. Сміття викидають в кущі, щоб воно собі котилося вниз по схилу на Глушець...", - йдеться у дописі.

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Теги: сміття, Луцьк
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