У Луцьку серед білого дня горів Volkswagen. ФОТО





Інцидент трапився о 14:33, - інформує У ДСНС України у Волинській області.



Уже за три хвилини на місце події прибули рятувальники, яким вдалося врятували автомобіль від знищення вогнем.



За попередніми даними, транспортний засіб загорівся через коротке замикання електромережі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого горів легковий автомобіль.Інцидент трапився о 14:33, - інформує У ДСНС України у Волинській області.Уже за три хвилини на місце події прибули рятувальники, яким вдалося врятували автомобіль від знищення вогнем.За попередніми даними, транспортний засіб загорівся через коротке замикання електромережі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію