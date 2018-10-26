У Луцьку серед білого дня горів Volkswagen. ФОТО
Сьогодні, 09:40
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого горів легковий автомобіль.
Інцидент трапився о 14:33, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Уже за три хвилини на місце події прибули рятувальники, яким вдалося врятували автомобіль від знищення вогнем.
За попередніми даними, транспортний засіб загорівся через коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився о 14:33, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Уже за три хвилини на місце події прибули рятувальники, яким вдалося врятували автомобіль від знищення вогнем.
За попередніми даними, транспортний засіб загорівся через коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У двох селах на Волині горіли літні кухні
Сьогодні, 09:57
Люди просять навіть гусей знайти: робочі будні наймолодшого та найстаршого копа Володимира
Сьогодні, 09:54
У Луцьку серед білого дня горів Volkswagen. ФОТО
Сьогодні, 09:40
У центрі Луцька люди викидають будівельне сміття у кущі
Сьогодні, 09:30