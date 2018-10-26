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У Луцьку серед білого дня горів Volkswagen. ФОТО

У Луцьку серед білого дня горів Volkswagen. ФОТО
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого горів легковий автомобіль.

Інцидент трапився о 14:33, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

Уже за три хвилини на місце події прибули рятувальники, яким вдалося врятували автомобіль від знищення вогнем.

За попередніми даними, транспортний засіб загорівся через коротке замикання електромережі.

У Луцьку серед білого дня горів Volkswagen. ФОТО
У Луцьку серед білого дня горів Volkswagen. ФОТО

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Теги: пожежа, авто, Луцьк
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