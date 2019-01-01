У двох селах на Волині горіли літні кухні
Сьогодні, 09:57
На Волині 3 липня рятувальники ліквідували 4 пожежі, що трапилися у Ратнівському, Ківерцівському, Любомльському районах та у Луцьку.
Зокрема, у селі Велимче Ратнівського району горіла дерев’яна літня кухня. Пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем невстановлених осіб, - пише У ДСНС України у Волинській області.
У селі Гайове Ківерцівського району рятувальники ліквідували пожежу в цегляній літній кухні, що виникла через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
3 липня о 09:19 надійшло повідомлення про загорання на звалищі побутових відходів у Любомльському районі. За попередніми даними, вогонь виник через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Зокрема, у селі Велимче Ратнівського району горіла дерев’яна літня кухня. Пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем невстановлених осіб, - пише У ДСНС України у Волинській області.
У селі Гайове Ківерцівського району рятувальники ліквідували пожежу в цегляній літній кухні, що виникла через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
3 липня о 09:19 надійшло повідомлення про загорання на звалищі побутових відходів у Любомльському районі. За попередніми даними, вогонь виник через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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