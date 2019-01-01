вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У двох селах на Волині горіли літні кухні

У двох селах на Волині горіли літні кухні
На Волині 3 липня рятувальники ліквідували 4 пожежі, що трапилися у Ратнівському, Ківерцівському, Любомльському районах та у Луцьку.

Зокрема, у селі Велимче Ратнівського району горіла дерев’яна літня кухня. Пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем невстановлених осіб, - пише У ДСНС України у Волинській області.

У селі Гайове Ківерцівського району рятувальники ліквідували пожежу в цегляній літній кухні, що виникла через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

3 липня о 09:19 надійшло повідомлення про загорання на звалищі побутових відходів у Любомльському районі. За попередніми даними, вогонь виник через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли, чи добудовуватимуть школу №13 у Луцьку
Сьогодні, 10:15
У Луцьку розшукали маму 2-річної дитини, яка загубилась на Відродження
Сьогодні, 10:05
У двох селах на Волині горіли літні кухні
Сьогодні, 09:57
Люди просять навіть гусей знайти: робочі будні наймолодшого та найстаршого копа Володимира
Сьогодні, 09:54
У Луцьку серед білого дня горів Volkswagen. ФОТО
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
У місті на Волині загорівся гараж. ФОТО У місті на Волині загорівся гараж. ФОТО
03 липень, 14:41
На Волині горить сміттєзвалище. ФОТО На Волині горить сміттєзвалище. ФОТО
03 липень, 13:16
У селі на Волині вночі горів мікроавтобус У селі на Волині вночі горів мікроавтобус
03 липень, 11:24
На Волині оголосили найвищий клас пожежної небезпеки На Волині оголосили найвищий клас пожежної небезпеки
02 липень, 00:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Впав і потрапив під колеса аварійного авто: у Луцьку загинув велосипедист. ФОТО 18+
Сьогодні, 10:45
 0
Луцький музичний гурт «Aloha» презентував кліп
Сьогодні, 10:40
 0
На трасі Київ-Ковель-Ягодин – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:29
 0
У Луцьку автомобіль збив велосипедиста: деталі аварії
Сьогодні, 10:21
 0
Розповіли, чи добудовуватимуть школу №13 у Луцьку
Сьогодні, 10:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿