Куди піти на вихідні у Луцьку: 5 – 7 липня





Різноманітність – неабияка як у культурному, так і у розважальному планах, кожен зможе підібрати собі подію до душі.



Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту



П'ятниця, 5 липня



Подія: «Смачна Дискотівка»

Тип заходу: Дискотека

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Що обіцяють: Довго вагались, як обізвати найуніверсальнішу дискотеку в Кораблику..? Поміркувавши над різними версіями, дійшли до висновку, що музика, як і страви, у Кораблику смачна. І не важливо, які стилі чи роки у ній домінують - головне, що вона підібрана вдало і в переважній більшості підходить для будь-якої компанії. От і на цей раз ми підберемо море хітів (як призабутих, так і зовсім свіжих для ознайомлення), щоб вам смакувало та відпочивалось ще краще.







Подія: Розбір гардеробу: зустріч зі стилісткою Катею Ковальчук

Тип заходу: Семінар

Місце: Молодіжний центр YouthСфера, вул. Винниченка, 67, каб. 601

Вхід вільний

Початок: 17:00

Що обіцяють: Нікуди повісити і нічого одягнути? Зараз літо, а ви ще остаточно не сховали теплий одяг? :) Вам теж це знайомо? Тоді саме вас запрошують на зустріч зі стилісткою та дизайнеркою бренду KateLaboratory Катею Ковальчук.

Вона поділиться лайфхаками про те:

- як розібрати свій гардероб;

- за якими категоріями його сортувати;

- як з того, що залишилось сформувати стильний лук;

- розкаже що таке “мудборд” і як його складати;

-... взагалі розповість про мету та основні принципи розбору гардеробу.







Подія: «Ніч у зоопарку»

Тип заходу: Інтерактив-екскурсія

Місце: Територія Луцького зоопарку.

Початок: 20:00

Що обіцяють: Захід розпочнеться із бульбашкового шоу, яке покаже Юлія Стасюк. Після цього кожен учасник дійства обере собі майстерклас до душі (виготовлятимемо і мотанки, і свищики, і віночки, і пацьорки, і....) та стане співтворцем святкової фотозони.



Не обійдеться без розваг довкола вогнища, нічної екскурсії та показової годівлі хижаків. А родинно-дружні команди візьмуть участь у квесті від Карамболь Студія свята. Частуватимуть гостей кулішем, чаєм і печивом. Завершиться все вогняним. Спеціальними гостями свята стануть вихованці Театральна стуДія "Бешкетники" (керівник Вадим Хаїнський).



Квитки вартують 150 гривень дорослий і 80 гривень дитячий. Придбати можна заздалегідь у касі зоопарку. Або ж записатися за номерами +380660743224 (Тетяна), +380509913247 (Людмила Петрівна) і купити перед дійством.







Субота, 6 липня



Подія: «РадіоХіти. Танці»

Тип заходу: Дискотівка

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Що обіцяють: І знову чудова дискотівка у Пивному клубі Оболонь! Цього разу танцюватимуть під круті та улюблені пісні правильних радіостанцій. Бомбезні хіти, які організатори назбирали в музичну бібліотеку клубу, слухаючи улюблені хвилі Луцька, України та закордонних радіостанцій. Зі своїми вітаннями в "ефірі", хорошою "погодою", але без реклами.







Подія: «Як розпізнати власні двері до мрії»

Тип заходу: Тренінг

Місце: вул. Лесі Українки, 52.

Початок: 13:00

Що обіцяють: Обіцяють 4 години інтенсивної якісної праці над собою, цікавого спілкування та приємної перерви на каву з печивом. У ході тренінгу гості дізнаються про реальні інструменти, які дають змогу не лише змінити життя на краще, а й зрозуміти, які зміни – їхні. Ведучі – Сергій Ткаченко та Лєна Шторм. Вартість – 400 гривень, передплата – 50%, звертатися у приват спільноти у Facebook «Я досягаю: офіційна сторінка лекційно-тренінгової програми».







Неділя, 7 липня



Подія: Спекотні Танці: суміш реггі та латини

Тип заходу: Танці

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Що обіцяють: Літо у розпалі, а це означає, що варто переходити на легенькі капці, тоненькі футболки, шорти і.. ВІДПОВІДНУ МУЗИКУ!!! Пивний клуб «Оболонь» пропонує зробити це разом, об'єднавши для цієї неділі два найспекотніших стилі музики в одну дискотівку! Реггі (рагга, реггітон) та латино тематика, сподіваються, якнайефективніше підійде до трішки прохолодніших вечорів, пива або коктейлів. Радять не проґавити «Спекотні Танці» та брати із собою рушники, плавки і чимдуж поспішати до Кораблика.







5 – 8. КІНОПРЕМ’ЄРИ



Фільм: «Людина-павук: Далеко від дому»

Жанр: Фантастика, бойовик, комедія, пригоди

Місце: «Premier City»

Початок: 11:00; 13:40; 15:00; 16:20; 17:40; 19:00; 20:20; 21:40; 23:00

Про що фільм: «Доброзичливий сусід» Людина-Павук, як і належить, став героєм Нью-Йорка. Він допомагає місцевій поліції ловити злочинців, паралельно кидаючи різні шпильки. Але і героям потрібно відпочивати - тому, незважаючи на дзвінки самого директора "Щ.И.Т." Ніка Ф'юрі, Пітер Паркер разом зі своїми друзями Недом, Ем Джей і іншими відправився на канікули до Європи. Старовинні красиві міста, умиротворення і романтична обстановка, щоб прогулятися по набережній з красивою дівчиною - ось що йому зараз потрібно. Але Нік Ф'юрі його все-таки знайшов і напряг роботою... Відмовляти йому - тільки собі дорожче. Людина-Павук повинен розібратися з містичним появом створінь-елементалей, які загрожують мирним жителям. Разом з Містеріо Пітер Паркер повинен впоратися з цим завданням. Відпочине коли-небудь іншим разом...







Фільм: «Норм та Незламні: Велика пригода»

Жанр: Мультфільм, комедія, пригоди, сімейний

Місце: «Premier City»

Початок: 12:10

Про що фільм: У крижаних горах Арктики зазнає аварії літак, керований археологом Джином. Аварію підстроїв його підступний напарник, який викрадає безцінну нефритову статуетку китайського божества - ключ до незчисленних скарбів. На допомогу Джину приходить король Арктики Норм. У компанії з лемінгами він відправляється в смертельно небезпечну подорож. На цей раз чарівний і простодушний ведмедик повинен не тільки знешкодити злодія і повернути безцінну реліквію, а й встигнути на весілля свого ексцентричного дідуся...







Фільм: «Ібіца»

Жанр: Комедія

Місце: «Premier City»

Початок: 10:30; 20:10

Про що фільм: Як завоювати серце нової подруги? Стати кращим другом її дітей! Спільна поїздка на курорт - відмінне рішення. Тільки якщо це... не Ібіца!







Фільм: «Літо, Дзиґа, Love.»

Жанр: Фільми-лауреати та номінанти на український «Оскар»

Місце: «Premier City»

Початок: 13:15

Про що фільм: Літо. Дзига. Love - це фільми-лауреати та номінанти на український «Оскар», - найвищу вітчизняну кінематографічну премію “Золота Дзиґа”.

До програми увійшли: володар премії Української кіноакадемії «Mia Donna»; «Monk», створений за мотивами пісні «Монах» гурту «ДахаБраха»; фантастична повість про любов «Вічність». «Затамувавши подих», знятий повністю під водою та без єдиного діалогу; призер міжнародного кінофестивалю у Локарно (Швейцарія) «Випуск’97».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На носі – перші липневі вихідні, які обіцяють бути спекотними і насиченими. Хочеться відпочити від напруженого робочого тижня і офісних неприємностей, більше того, на цих вихідних організатори заходів у Луцьку обіцяють круту і цікаву програму.Різноманітність – неабияка як у культурному, так і у розважальному планах, кожен зможе підібрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected] Подія:Тип заходу: ДискотекаМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Довго вагались, як обізвати найуніверсальнішу дискотеку в Кораблику..? Поміркувавши над різними версіями, дійшли до висновку, що музика, як і страви, у Кораблику смачна. І не важливо, які стилі чи роки у ній домінують - головне, що вона підібрана вдало і в переважній більшості підходить для будь-якої компанії. От і на цей раз ми підберемо море хітів (як призабутих, так і зовсім свіжих для ознайомлення), щоб вам смакувало та відпочивалось ще краще.Подія:Тип заходу: СемінарМісце: Молодіжний центр YouthСфера, вул. Винниченка, 67, каб. 601Вхід вільнийПочаток: 17:00Що обіцяють: Нікуди повісити і нічого одягнути? Зараз літо, а ви ще остаточно не сховали теплий одяг? :) Вам теж це знайомо? Тоді саме вас запрошують на зустріч зі стилісткою та дизайнеркою бренду KateLaboratory Катею Ковальчук.Вона поділиться лайфхаками про те:- як розібрати свій гардероб;- за якими категоріями його сортувати;- як з того, що залишилось сформувати стильний лук;- розкаже що таке “мудборд” і як його складати;-... взагалі розповість про мету та основні принципи розбору гардеробу.Подія:Тип заходу: Інтерактив-екскурсіяМісце: Територія Луцького зоопарку.Початок: 20:00Що обіцяють: Захід розпочнеться із бульбашкового шоу, яке покаже Юлія Стасюк. Після цього кожен учасник дійства обере собі майстерклас до душі (виготовлятимемо і мотанки, і свищики, і віночки, і пацьорки, і....) та стане співтворцем святкової фотозони.Не обійдеться без розваг довкола вогнища, нічної екскурсії та показової годівлі хижаків. А родинно-дружні команди візьмуть участь у квесті від Карамболь Студія свята. Частуватимуть гостей кулішем, чаєм і печивом. Завершиться все вогняним. Спеціальними гостями свята стануть вихованці Театральна стуДія "Бешкетники" (керівник Вадим Хаїнський).Квитки вартують 150 гривень дорослий і 80 гривень дитячий. Придбати можна заздалегідь у касі зоопарку. Або ж записатися за номерами +380660743224 (Тетяна), +380509913247 (Людмила Петрівна) і купити перед дійством.Подія:Тип заходу: ДискотівкаМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: І знову чудова дискотівка у Пивному клубі Оболонь! Цього разу танцюватимуть під круті та улюблені пісні правильних радіостанцій. Бомбезні хіти, які організатори назбирали в музичну бібліотеку клубу, слухаючи улюблені хвилі Луцька, України та закордонних радіостанцій. Зі своїми вітаннями в "ефірі", хорошою "погодою", але без реклами.Подія:Тип заходу: ТренінгМісце: вул. Лесі Українки, 52.Початок: 13:00Що обіцяють: Обіцяють 4 години інтенсивної якісної праці над собою, цікавого спілкування та приємної перерви на каву з печивом. У ході тренінгу гості дізнаються про реальні інструменти, які дають змогу не лише змінити життя на краще, а й зрозуміти, які зміни – їхні. Ведучі – Сергій Ткаченко та Лєна Шторм. Вартість – 400 гривень, передплата – 50%, звертатися у приват спільноти у Facebook «Я досягаю: офіційна сторінка лекційно-тренінгової програми».Подія: Спекотні Танці: суміш реггі та латиниТип заходу: ТанціМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Літо у розпалі, а це означає, що варто переходити на легенькі капці, тоненькі футболки, шорти і.. ВІДПОВІДНУ МУЗИКУ!!! Пивний клуб «Оболонь» пропонує зробити це разом, об'єднавши для цієї неділі два найспекотніших стилі музики в одну дискотівку! Реггі (рагга, реггітон) та латино тематика, сподіваються, якнайефективніше підійде до трішки прохолодніших вечорів, пива або коктейлів. Радять не проґавити «Спекотні Танці» та брати із собою рушники, плавки і чимдуж поспішати до Кораблика.Фільм:Жанр: Фантастика, бойовик, комедія, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 11:00; 13:40; 15:00; 16:20; 17:40; 19:00; 20:20; 21:40; 23:00Про що фільм: «Доброзичливий сусід» Людина-Павук, як і належить, став героєм Нью-Йорка. Він допомагає місцевій поліції ловити злочинців, паралельно кидаючи різні шпильки. Але і героям потрібно відпочивати - тому, незважаючи на дзвінки самого директора "Щ.И.Т." Ніка Ф'юрі, Пітер Паркер разом зі своїми друзями Недом, Ем Джей і іншими відправився на канікули до Європи. Старовинні красиві міста, умиротворення і романтична обстановка, щоб прогулятися по набережній з красивою дівчиною - ось що йому зараз потрібно. Але Нік Ф'юрі його все-таки знайшов і напряг роботою... Відмовляти йому - тільки собі дорожче. Людина-Павук повинен розібратися з містичним появом створінь-елементалей, які загрожують мирним жителям. Разом з Містеріо Пітер Паркер повинен впоратися з цим завданням. Відпочине коли-небудь іншим разом...Фільм:Жанр: Мультфільм, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 12:10Про що фільм: У крижаних горах Арктики зазнає аварії літак, керований археологом Джином. Аварію підстроїв його підступний напарник, який викрадає безцінну нефритову статуетку китайського божества - ключ до незчисленних скарбів. На допомогу Джину приходить король Арктики Норм. У компанії з лемінгами він відправляється в смертельно небезпечну подорож. На цей раз чарівний і простодушний ведмедик повинен не тільки знешкодити злодія і повернути безцінну реліквію, а й встигнути на весілля свого ексцентричного дідуся...Фільм:Жанр: КомедіяМісце: «Premier City»Початок: 10:30; 20:10Про що фільм: Як завоювати серце нової подруги? Стати кращим другом її дітей! Спільна поїздка на курорт - відмінне рішення. Тільки якщо це... не Ібіца!Фільм:Жанр: Фільми-лауреати та номінанти на український «Оскар»Місце: «Premier City»Початок: 13:15Про що фільм: Літо. Дзига. Love - це фільми-лауреати та номінанти на український «Оскар», - найвищу вітчизняну кінематографічну премію “Золота Дзиґа”.До програми увійшли: володар премії Української кіноакадемії «Mia Donna»; «Monk», створений за мотивами пісні «Монах» гурту «ДахаБраха»; фантастична повість про любов «Вічність». «Затамувавши подих», знятий повністю під водою та без єдиного діалогу; призер міжнародного кінофестивалю у Локарно (Швейцарія) «Випуск’97».

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