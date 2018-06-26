вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку розшукали маму 2-річної дитини, яка загубилась на Відродження

У Луцьку розшукали маму 2-річної дитини, яка загубилась на Відродження
Патрульні розшукали матір 2-річного хлопчика, який сам ввечері 3 липня гуляв проспектом у Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.

Зазначається, що вчора ввечері, патрульні отримали повідомлення про те, що перехожі на проспекті Відродження, поблизу магазину «Експерс Там Там», помітили хлопчика, який гуляв без батьків. Після прибуття на місце події інспектори прийняли рішення оглянути прилеглу територію на факт виявлення батьків дитини.

Під час обстеження патрульні помітили компанію стурбованих людей. Одна із жінок розповіла правоохоронцям, що загубила дитину. Як виявилося, знайдений хлопчик був її сином. Правоохоронці передали дитину матері та провели з нею профілактичну бесіду. Також поліцейські відібрали зустрічну заяву та пояснення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дитина, згуба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку автомобіль збив велосипедиста: деталі аварії
Сьогодні, 10:21
Розповіли, чи добудовуватимуть школу №13 у Луцьку
Сьогодні, 10:15
У Луцьку розшукали маму 2-річної дитини, яка загубилась на Відродження
Сьогодні, 10:05
У двох селах на Волині горіли літні кухні
Сьогодні, 09:57
Люди просять навіть гусей знайти: робочі будні наймолодшого та найстаршого копа Володимира
Сьогодні, 09:54
Схожі новини
На Волині білоруси серед ночі забули дитину у лісі На Волині білоруси серед ночі забули дитину у лісі
04 лютий, 17:52
У Луцьку на дитячому майданчику загубилась маленька дівчинка У Луцьку на дитячому майданчику загубилась маленька дівчинка
16 січень, 16:36
У Ковелі в магазині батьки забули дитину У Ковелі в магазині батьки забули дитину
26 червень, 2018, 09:46
У Луцьку загубився 3-річний хлопчик У Луцьку загубився 3-річний хлопчик
05 травень, 2018, 22:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Впав і потрапив під колеса аварійного авто: у Луцьку загинув велосипедист. ФОТО 18+
Сьогодні, 10:45
 0
Луцький музичний гурт «Aloha» презентував кліп
Сьогодні, 10:40
 0
На трасі Київ-Ковель-Ягодин – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:29
 0
У Луцьку автомобіль збив велосипедиста: деталі аварії
Сьогодні, 10:21
 0
Розповіли, чи добудовуватимуть школу №13 у Луцьку
Сьогодні, 10:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿