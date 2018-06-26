У Луцьку розшукали маму 2-річної дитини, яка загубилась на Відродження





Про це Інформаційному агентству



Зазначається, що вчора ввечері, патрульні отримали повідомлення про те, що перехожі на проспекті Відродження, поблизу магазину «Експерс Там Там», помітили хлопчика, який гуляв без батьків. Після прибуття на місце події інспектори прийняли рішення оглянути прилеглу територію на факт виявлення батьків дитини.



Під час обстеження патрульні помітили компанію стурбованих людей. Одна із жінок розповіла правоохоронцям, що загубила дитину. Як виявилося, знайдений хлопчик був її сином. Правоохоронці передали дитину матері та провели з нею профілактичну бесіду. Також поліцейські відібрали зустрічну заяву та пояснення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Патрульні розшукали матір 2-річного хлопчика, який сам ввечері 3 липня гуляв проспектом у Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.Зазначається, що вчора ввечері, патрульні отримали повідомлення про те, що перехожі на проспекті Відродження, поблизу магазину «Експерс Там Там», помітили хлопчика, який гуляв без батьків. Після прибуття на місце події інспектори прийняли рішення оглянути прилеглу територію на факт виявлення батьків дитини.Під час обстеження патрульні помітили компанію стурбованих людей. Одна із жінок розповіла правоохоронцям, що загубила дитину. Як виявилося, знайдений хлопчик був її сином. Правоохоронці передали дитину матері та провели з нею профілактичну бесіду. Також поліцейські відібрали зустрічну заяву та пояснення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію