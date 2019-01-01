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У Луцьку автомобіль збив велосипедиста: деталі аварії

У Луцьку автомобіль збив велосипедиста: деталі аварії
У Луцьку на вулиці Набережній автівка збила велосипедиста.

Як стало відомо згодом, кермувальник велосипеда був п'яним, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, ДТП трапилась 3 липня.

Автомобілем керував 32-річний лучанин. Поліцейські попередньо встановили, що 47-річний велосипедист, житель обласного центру, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Велосипедист створив аварійну ситуацію, внаслідок якої постраждав. Він отримав тілесні ушкодження, однак не госпіталізувався.

Відомості слідчі Луцького відділу поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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