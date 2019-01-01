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На трасі Київ-Ковель-Ягодин – смертельна аварія. ФОТО

На трасі Київ-Ковель-Ягодин – смертельна аварія. ФОТО
На автодорозі Київ-Ковель-Ягодин поблизу міста Сарни трапилась смертельна аварія. Автомобіль Mitsubishi Galant злетів з дороги.

Автопригода сталась сьогодні, 4 липня, приблизно о 7-ій годині ранку, - пише Рівне.вечірнє.

Водія викинуло з салону автомобіля. Від отриманих травм він загинув на місці. Рятувальники за допомогою лебідки витягнули автомобіль з канави на узбіччя дороги.

Причини виникнення ДТП встановлює поліція.

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Теги: аварія, смерть
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