На трасі Київ-Ковель-Ягодин – смертельна аварія. ФОТО





Автопригода сталась сьогодні, 4 липня, приблизно о 7-ій годині ранку, - пише Рівне.вечірнє.



Водія викинуло з салону автомобіля. Від отриманих травм він загинув на місці. Рятувальники за допомогою лебідки витягнули автомобіль з канави на узбіччя дороги.



Причини виникнення ДТП встановлює поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Київ-Ковель-Ягодин поблизу міста Сарни трапилась смертельна аварія. Автомобіль Mitsubishi Galant злетів з дороги.Автопригода сталась сьогодні, 4 липня, приблизно о 7-ій годині ранку, - пише Рівне.вечірнє.Водія викинуло з салону автомобіля. Від отриманих травм він загинув на місці. Рятувальники за допомогою лебідки витягнули автомобіль з канави на узбіччя дороги.Причини виникнення ДТП встановлює поліція.

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