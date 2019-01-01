Луцький музичний гурт «Aloha» презентував кліп
Сьогодні, 10:40
Луцький кавер-бенд «Aloha» опублікував свою першу відеороботу.
Відео розмістили на ютюб-каналі Aloha Cover Band, - пише Таблоїд Волині.
«Тижні зйомок, записів та підготовки. Досить масштабний медійний продукт, який потребував залучення десятка фахівців. Зараз усім колективом бачимо, що ми робимо правильні речі.
Сьогодні музичний гурт – це вже не просто колектив музикантів. Це ще й робота кожного над собою як над особистістю, артистом, актором і носієм оригінального стилю. Круто, що у Aloha Cover Band нам вдалося об'єднати саме таких людей», – прокоментували музиканти.
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Відео розмістили на ютюб-каналі Aloha Cover Band, - пише Таблоїд Волині.
«Тижні зйомок, записів та підготовки. Досить масштабний медійний продукт, який потребував залучення десятка фахівців. Зараз усім колективом бачимо, що ми робимо правильні речі.
Сьогодні музичний гурт – це вже не просто колектив музикантів. Це ще й робота кожного над собою як над особистістю, артистом, актором і носієм оригінального стилю. Круто, що у Aloha Cover Band нам вдалося об'єднати саме таких людей», – прокоментували музиканти.
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