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Луцький музичний гурт «Aloha» презентував кліп

Луцький музичний гурт «Aloha» презентував кліп
Луцький кавер-бенд «Aloha» опублікував свою першу відеороботу.

Відео розмістили на ютюб-каналі Aloha Cover Band, - пише Таблоїд Волині.

«Тижні зйомок, записів та підготовки. Досить масштабний медійний продукт, який потребував залучення десятка фахівців. Зараз усім колективом бачимо, що ми робимо правильні речі.

Сьогодні музичний гурт – це вже не просто колектив музикантів. Це ще й робота кожного над собою як над особистістю, артистом, актором і носієм оригінального стилю. Круто, що у Aloha Cover Band нам вдалося об'єднати саме таких людей», – прокоментували музиканти.


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