На Волині прикордонники затримали чоловіків, які хотіли переправити до Польщі контрабанду

Прикордонники в межах Львівської та Волинської областей завадили порушникам переправити до Польщі 38 ящиків сигарет.Так, поблизу українсько-польського кордону прикордонники помітили групу осіб, які з пакунками рухались в сторону сусідньої Польщі, - пише Держприкордонслужба України.«На гарячому» затримали двох чоловіків, ще декілька з порушників вдалися до втечі в тил України. На місці затримання правоохоронці виявили 30 ящиків, в яких знаходилось майже 15 тисяч пачок сигарет. Згодом затримали ще двох громадян України, які, ймовірно, причетні до протиправної діяльності.Ще 8 ящиків із контрабандним куривом та двох порушників в 20 метрах від кордону затримали прикордонники відділу «Смільниця» Мостиського загону.Усі затримані контрабандні сигарети будуть передані працівникам митниці, а правопорушникам за вчинену протиправну діяльність доведеться відповідати перед судом.