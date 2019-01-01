На Волині прикордонники затримали чоловіків, які хотіли переправити до Польщі контрабанду
Сьогодні, 11:42
Прикордонники в межах Львівської та Волинської областей завадили порушникам переправити до Польщі 38 ящиків сигарет.
Так, поблизу українсько-польського кордону прикордонники помітили групу осіб, які з пакунками рухались в сторону сусідньої Польщі, - пише Держприкордонслужба України.
«На гарячому» затримали двох чоловіків, ще декілька з порушників вдалися до втечі в тил України. На місці затримання правоохоронці виявили 30 ящиків, в яких знаходилось майже 15 тисяч пачок сигарет. Згодом затримали ще двох громадян України, які, ймовірно, причетні до протиправної діяльності.
Ще 8 ящиків із контрабандним куривом та двох порушників в 20 метрах від кордону затримали прикордонники відділу «Смільниця» Мостиського загону.
Усі затримані контрабандні сигарети будуть передані працівникам митниці, а правопорушникам за вчинену протиправну діяльність доведеться відповідати перед судом.
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Так, поблизу українсько-польського кордону прикордонники помітили групу осіб, які з пакунками рухались в сторону сусідньої Польщі, - пише Держприкордонслужба України.
«На гарячому» затримали двох чоловіків, ще декілька з порушників вдалися до втечі в тил України. На місці затримання правоохоронці виявили 30 ящиків, в яких знаходилось майже 15 тисяч пачок сигарет. Згодом затримали ще двох громадян України, які, ймовірно, причетні до протиправної діяльності.
Ще 8 ящиків із контрабандним куривом та двох порушників в 20 метрах від кордону затримали прикордонники відділу «Смільниця» Мостиського загону.
Усі затримані контрабандні сигарети будуть передані працівникам митниці, а правопорушникам за вчинену протиправну діяльність доведеться відповідати перед судом.
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