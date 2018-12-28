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Повідомили, які проекти на Волині реалізовуватимуть за кошти ДФРР

Повідомили, які проекти на Волині реалізовуватимуть за кошти ДФРР
На комісії Мінрегіону погодили 7 нових інвестпроектів, які реалізовуватимуть у Волинській області за кошти Державного фонду регіонального розвитку.

Це стало відомо 3 липня. У засіданні взяв участь заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось, пише прес-служба Волинської ОДА.

Зокрема, на засіданні комісії затвердили перелік на суму в 22 млн грн, який цьогоріч затверджений на реалізацію нових проектів.

Як повідомлялось раніше, на останньому засіданні регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів, до узагальненого переліку проектів, затвердженого в березні 2019 року, внесли зміни. Зумовлено це тим, що на початку квітня поточного року вийшла постанова КМУ, яка передбачає, що 5,6 % від загальної суми ДФРР для області необхідно виділити на громадські об’єкти.

Відтак, аби не сповільнювати темпи реалізації вже попередньо відібраних в області інвестпроектів, комісія вирішила внести зміни до переліку, який цьогоріч затверджений на реалізацію нових проектів із сумою в 37 млн 871 тис. грн та залишити у списку реалізацію об’єктів на суму 22 млн грн. І таким чином залишити 15,1 млн грн на громадські проекти, які планують допрацювати.

Так, у погодженому Мінрегіоном переліку – 7 інвестпроектів, реалізацію яких розпочнуть вже цього року. Серед них:

- «Капітальний ремонт фасаду будівлі опорного навчального закладу «Люблинецька загальноосвітня школа I-III ступенів Люблинецької селищної ради Волинської області» по вул. Незалежності, 36 в смт Люблинець Ковельського району Волинської області».

- «Реконструкція навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – дитячий садок» с.Жиричі, вул. Центральна, 100 Ратнівського району Волинської області;

- «Капітальний ремонт з термореновацією будівель корпусів лікувально-профілактичного закладу «Волинський обласний онкологічний диспансер» на вулиці Тімірязєва, 1 в м. Луцьку»

- «Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Піща, вул. Центральна, 84 Шацького району Волинської області».

- «Реконструкція дошкільного навчального закладу с. Смолярі Старовижівського району Волинської області (коригування)»;

- «Нове будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Стобихівка Камінь-Каширського району Волинської області»;

- «Реконструкція нежитлового приміщення по вул. Незалежності, 27б в с. Павлівка Іваничівського району Волинської області під ЦНАП та адміністративний центр».

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Теги: фінансування, Волинь, ДФРР
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