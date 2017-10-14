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«По який бік фронту ви знаходитеся?» – члени родин загиблих Героїв звернулися до Богдана

«По який бік фронту ви знаходитеся?» – члени родин загиблих Героїв звернулися до Богдана
Рідні загиблих Героїв Небесної сотні під час Революції Гідності, глибоко обурені заявами глави Офісу президента Андрія Богдана, який, на їхнє переконання, захищає вбивць їхніх дітей і чоловіків і вважає, що боротьба проти сепаратистів – це «передвиборний піар».

Своє звернення опублікували на сторінці ГО Родини «Небесної Сотні» у Facebook.

«Клюєв (ексчиновник часів Віктора Януковича – ред.) – це не просто сепаратист. Це злочинець, який має сидіти на лаві підсудних разом з Януковичем за страшні злочини проти народу України. Клюєв і такі як він зрадили свою Батьківщину, принесли в Україну війну і смерть. І це – очевидні речі, що не потребують ні доказів, ні обговорень», – зазначили у повідомленні.

До пана Богдана звертаються із питанням, по який бік фронту знаходиться він, адже не можуть змиритися із тим фактом, що ті, хто відсиділи п’ять років у Москві, тепер повернулися до України і називаються народними депутатами.

«Це – плювок в очі народу! Це – цинічне знущання над народною пам’яттю. Ми можемо прийти до вашого нового офісу, щоб подивитися вам в очі, але ви свої навряд чи зможете підняти і подивитися в наші», – пишуть родини «Небесної Сотні» і додають: «Майдан виносив всіх ворогів України. Не робіть так, щоб виніс і вас».

Нагадаємо, вчора, 3 липня, голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що за протестами проти Шарія і Клюєва, які відбулися на Майдані Незалежності, стоїть команда Порошенка.

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Теги: Богдан, Верховна рада, сепаратисти, війна, Небесна сотня
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