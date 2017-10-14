«По який бік фронту ви знаходитеся?» – члени родин загиблих Героїв звернулися до Богдана

Рідні загиблих Героїв Небесної сотні під час Революції Гідності, глибоко обурені заявами глави Офісу президента, який, на їхнє переконання, захищає вбивць їхніх дітей і чоловіків і вважає, що боротьба проти сепаратистів – це «передвиборний піар».Своє звернення опублікували на сторінці ГО Родини «Небесної Сотні» у Facebook.) – це не просто сепаратист. Це злочинець, який має сидіти на лаві підсудних разом зза страшні злочини проти народу України. Клюєв і такі як він зрадили свою Батьківщину, принесли в Україну війну і смерть. І це – очевидні речі, що не потребують ні доказів, ні обговорень», – зазначили у повідомленні.До пана Богдана звертаються із питанням, по який бік фронту знаходиться він, адже не можуть змиритися із тим фактом, що ті, хто відсиділи п’ять років у Москві, тепер повернулися до України і називаються народними депутатами.«Це – плювок в очі народу! Це – цинічне знущання над народною пам’яттю. Ми можемо прийти до вашого нового офісу, щоб подивитися вам в очі, але ви свої навряд чи зможете підняти і подивитися в наші», – пишуть родини «Небесної Сотні» і додають: «Майдан виносив всіх ворогів України. Не робіть так, щоб виніс і вас».Нагадаємо, вчора, 3 липня, голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що за протестами проти Шарія і Клюєва, які відбулися на Майдані Незалежності, стоїть команда Порошенка.