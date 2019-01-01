Мріє стати автомеханіком: просять привітати зі святом сина загиблого волинського бійця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Скоро день народження святкуватиме. Він є сином Героя України, сержанта радіолокаційних військ, котрий загинув 10 лютого 2015 року під час обстрілу російськими окупантами міста Краматорськ, де бойовики використовували 300-міліметрові реактивні системи залпового вогню «Смерч». У Михайла влучило чимало осколків цієї потужної зброї.За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, відзначений — нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).Володимир-Волинська міська рада посмертно нагородила Михайла Ілляшука почесною відзнакою «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» та присвоїла полеглому воїну звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського».Його син Олександр дуже важко переживає втрату татка, але водночас, пишається ним. Юнак намагається у всьому бути подібним до нього та вважає його найбільшим авторитетом.Хлопець закінчив 9-й класі цього літа планує поступити у Володимир-Волинський коледж, щоб здобувати професію автомеханіка. Мама Орися каже: «Саша мріє бути для мене надійною опорою, відповідно, знайти хорошу спеціальність, для майбутнього. Його вибором стала чудова професія в області обслуговування. Автомобілі є скрізь, і на виробництві, і в побуті. Багато хто прагне отримати посвідчення водія. Багато хто хоче мати особистий автомобіль. Але не всі вміють належним чином піклуйся про свого залізного коня, не всі можуть усунути несправність або неполадку в ньому. Як тут обійтися без кваліфікованого автомеханіка?»У вільний час юнак відвідує спортзал, катається на велосипеді та скейтборді полюбляє дивитися фільми, останній з переглянутих «Люди в чорному». Ділиться хлопчина своїми враженнями від перших подорожей за кордон. Саші пощастило відвідати Німеччину, відпочити на морі у Туреччині та побачити на власні очі неймовірну красу Ізраїльської країни. Найбільше запам’яталося йому тепле красиве море, дуже хотілося ці враження якомога надовше зафіксувати, і обов’язково повернутися ще. У майбутньому мріє побувати у Північній Америці.Саша полюбляє їздити до своєї бабусі Олі. У неї є господарство, отже їй потрібна допомога онука. А ще у нього там є багато друзів, з якими можна цікаво проводити час.Серед своїх мрій хлопчина найбільшою вважає припинення війни. А Україну називає своїм домом, якому бажає благополуччя та процвітання. Олександр щиро вдячний волонтерам багатьох проектів та небайдужим людям, які в сірі будні уміють осяяти та зігріти їхню з мамою душу.Мама хллопця, з любов’ю та турботою розповідає про те, що вони із сином друзі. Хлопець завжди і у всьому їй допомагає: і сміття винесе і у магазин сходить. Його основним обов’язком є підтримувати порядок у квартирі. Про матеріальну допомогу сім’я не просить, кажуть, що є люди, яким вона потрібна більше.Інформація про Михайла Ілляшука є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/11/illyashuk.htmМаєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти нашому координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).ІЛЛЯШУК САШКО - невдовзі 15 років (09.07.2004). Володимир-Волинський р-н. Зріст: 178; Розмір взуття: 43.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.