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Мріє стати автомеханіком: просять привітати зі святом сина загиблого волинського бійця

Мріє стати автомеханіком: просять привітати зі святом сина загиблого волинського бійця
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.


Скоро день народження святкуватиме Олександр Ілляшук. Він є сином Героя України, сержанта радіолокаційних військ Михайла Ілляшука, котрий загинув 10 лютого 2015 року під час обстрілу російськими окупантами міста Краматорськ, де бойовики використовували 300-міліметрові реактивні системи залпового вогню «Смерч». У Михайла влучило чимало осколків цієї потужної зброї.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, відзначений — нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Володимир-Волинська міська рада посмертно нагородила Михайла Ілляшука почесною відзнакою «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» та присвоїла полеглому воїну звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського».

Його син Олександр дуже важко переживає втрату татка, але водночас, пишається ним. Юнак намагається у всьому бути подібним до нього та вважає його найбільшим авторитетом.

Хлопець закінчив 9-й класі цього літа планує поступити у Володимир-Волинський коледж, щоб здобувати професію автомеханіка. Мама Орися каже: «Саша мріє бути для мене надійною опорою, відповідно, знайти хорошу спеціальність, для майбутнього. Його вибором стала чудова професія в області обслуговування. Автомобілі є скрізь, і на виробництві, і в побуті. Багато хто прагне отримати посвідчення водія. Багато хто хоче мати особистий автомобіль. Але не всі вміють належним чином піклуйся про свого залізного коня, не всі можуть усунути несправність або неполадку в ньому. Як тут обійтися без кваліфікованого автомеханіка?»

У вільний час юнак відвідує спортзал, катається на велосипеді та скейтборді полюбляє дивитися фільми, останній з переглянутих «Люди в чорному». Ділиться хлопчина своїми враженнями від перших подорожей за кордон. Саші пощастило відвідати Німеччину, відпочити на морі у Туреччині та побачити на власні очі неймовірну красу Ізраїльської країни. Найбільше запам’яталося йому тепле красиве море, дуже хотілося ці враження якомога надовше зафіксувати, і обов’язково повернутися ще. У майбутньому мріє побувати у Північній Америці.

Саша полюбляє їздити до своєї бабусі Олі. У неї є господарство, отже їй потрібна допомога онука. А ще у нього там є багато друзів, з якими можна цікаво проводити час.

Серед своїх мрій хлопчина найбільшою вважає припинення війни. А Україну називає своїм домом, якому бажає благополуччя та процвітання. Олександр щиро вдячний волонтерам багатьох проектів та небайдужим людям, які в сірі будні уміють осяяти та зігріти їхню з мамою душу.

Мама хллопця, з любов’ю та турботою розповідає про те, що вони із сином друзі. Хлопець завжди і у всьому їй допомагає: і сміття винесе і у магазин сходить. Його основним обов’язком є підтримувати порядок у квартирі. Про матеріальну допомогу сім’я не просить, кажуть, що є люди, яким вона потрібна більше.

Інформація про Михайла Ілляшука є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/11/illyashuk.htm

Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти нашому координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).

Інформація для благодійників: ІЛЛЯШУК САШКО - невдовзі 15 років (09.07.2004). Володимир-Волинський р-н. Зріст: 178; Розмір взуття: 43.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги
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