Планував зазделегідь: вбивця Даші Лук'яненко дав шокуючі свідчення









Так, Микола Тарасов на ґрунті постійної сексуальної незадоволеності вже давно замислювався про зґвалтування. Зазначається, що злочин він хотів здійснити саме проти неповнолітньої дитини.



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Пізніше в поле його зору потрапила 11-річна Даша Лук'яненко, з якою він був знайомий, оскільки його сім'я торгувала на ринку поряд з батьками Даші. Також дівчинка стала жертвою гвалтівника і вбивці, оскільки часто ходила повз будинок Тарасова, і він був добре знайомий з її маршрутом.



У судовому рішенні сказано, що Тарасов "у червні 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, обрав останню як жертву свого злочинного діяння і став виношувати план реалізації його вчинення".



Тарасов покликав дівчинку зайти у двір, але від пропозиції піти в будинок дівчинка відмовилася і мала намір піти. Тоді він схопив її за руку, і дівчинка скрикнула. Затиснувши рукою рот, злочинець затягнув дитину в господарське приміщення за будинком.



Поваливши на підлогу, він почав бити Дашу кулаками в різні частини тіла, а потім затиснув рот пакетом. Коли дівчинка втратила свідомість від нестачі повітря, Тарасов, усвідомлюючи, що дитина жива і знаходиться в несвідомому стані, роздягнув її догола і хотів зґвалтувати.



Але через "емоційне перезбудження" у нього... не настала ерекція. Розлютившись через "свою неспроможність", а також усвідомлюючи, що про його злочин стане відомо, якщо він відпустить Дашу, Тарасов вирішив вбити дитину.



Вбивця взяв гострий предмет і завдав кілька ран у шию, після чого Даша померла на місці. Зазначимо, що за деякими даними, Тарасов використовував для цього викрутку.



Після скоєного злочинець вирішив ще й поглумитися над тілом дитини, помістивши його у вигрібну яму. Зануривши тіло Даші в нечистоти він приховав сліди свого злочину, після чого спалив одяг дитини і зачистив місце розправи.



Зазначимо, що родичів Тарасова перевірили на детекторі брехні у програмі "Говорить Україна". І тільки при перевірки матері вбивці Марії поліграф показав суперечливі результати. Мешканці Іванівки підозрюють, що мати допомагала вбивці приховувати сліди злочину.



Волонтери, які допомагали шукати Дашу, обурені тим, що у програму не потрапили деякі важливі моменти, пише видання "Крапка". Так, вночі, 13 червня, коли була вбита Даша, Марія Тарасова лазила через паркан ринку, щоб потрапити на свою торгову точку, де вона взяла ящик з оцтом. Про це свідчать розповіді сторожа ринку.



Виникає питання, навіщо жінці, яка законно володіє торговою точкою на ринку, знадобилося вночі таємно виносити оцет. Волонтери впевнені, що саме тому собаки, які шукали дівчинку на другий день зникнення дівчинки, втратили слід біля будинку Тарасових.



Крім усього, волонтери розповіли, що саме вбивство було до дрібниць сплановано Тарасовим. Він розстелив на підлозі картонні коробки, які могли увібрати кров, використовував викрутку, щоб рана не була великою і не забризкала стіни. Потім надів на голову дитини пакет і замотав його скотчем, щоб у нього могла стікати кров з рани на шиї.



Також вони розповіли, що Тарасов прив'язав до тіла дитини п'ять великих каменів. При чому з усім цим він "впорався" за 15 хвилин.



"Багато деталей вказують на те, що все було продумано", - розповідають активісти.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вбивця 11-річної Даші з Іванівки Одеської області вже давно обирав собі неповнолітню жертву. Дар'ю Лук'яненко знайшли мертвою 19 червня у дворі будинку сім'ї Тарасових в Іванівці Одеської області. Підозрюваний 22-річний Микола Тарасов зізнався у спробі зґвалтування і вбивстві 11-річної дитини. Крім того, стало відомо, що злочинні наміри виникли у нелюда ще у квітні цього року. Про це свідчать дані, розміщені в Реєстрі судових рішень, - пише РБК Україна Так, Микола Тарасов на ґрунті постійної сексуальної незадоволеності вже давно замислювався про зґвалтування. Зазначається, що злочин він хотів здійснити саме проти неповнолітньої дитини.Пізніше в поле його зору потрапила 11-річна Даша Лук'яненко, з якою він був знайомий, оскільки його сім'я торгувала на ринку поряд з батьками Даші. Також дівчинка стала жертвою гвалтівника і вбивці, оскільки часто ходила повз будинок Тарасова, і він був добре знайомий з її маршрутом.У судовому рішенні сказано, що Тарасов "у червні 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, обрав останню як жертву свого злочинного діяння і став виношувати план реалізації його вчинення".Тарасов покликав дівчинку зайти у двір, але від пропозиції піти в будинок дівчинка відмовилася і мала намір піти. Тоді він схопив її за руку, і дівчинка скрикнула. Затиснувши рукою рот, злочинець затягнув дитину в господарське приміщення за будинком.Поваливши на підлогу, він почав бити Дашу кулаками в різні частини тіла, а потім затиснув рот пакетом. Коли дівчинка втратила свідомість від нестачі повітря, Тарасов, усвідомлюючи, що дитина жива і знаходиться в несвідомому стані, роздягнув її догола і хотів зґвалтувати.Але через "емоційне перезбудження" у нього... не настала ерекція. Розлютившись через "свою неспроможність", а також усвідомлюючи, що про його злочин стане відомо, якщо він відпустить Дашу, Тарасов вирішив вбити дитину.Вбивця взяв гострий предмет і завдав кілька ран у шию, після чого Даша померла на місці. Зазначимо, що за деякими даними, Тарасов використовував для цього викрутку.Після скоєного злочинець вирішив ще й поглумитися над тілом дитини, помістивши його у вигрібну яму. Зануривши тіло Даші в нечистоти він приховав сліди свого злочину, після чого спалив одяг дитини і зачистив місце розправи.Зазначимо, що родичів Тарасова перевірили на детекторі брехні у програмі "Говорить Україна". І тільки при перевірки матері вбивці Марії поліграф показав суперечливі результати. Мешканці Іванівки підозрюють, що мати допомагала вбивці приховувати сліди злочину.Волонтери, які допомагали шукати Дашу, обурені тим, що у програму не потрапили деякі важливі моменти, пише видання "Крапка". Так, вночі, 13 червня, коли була вбита Даша, Марія Тарасова лазила через паркан ринку, щоб потрапити на свою торгову точку, де вона взяла ящик з оцтом. Про це свідчать розповіді сторожа ринку.Виникає питання, навіщо жінці, яка законно володіє торговою точкою на ринку, знадобилося вночі таємно виносити оцет. Волонтери впевнені, що саме тому собаки, які шукали дівчинку на другий день зникнення дівчинки, втратили слід біля будинку Тарасових.Крім усього, волонтери розповіли, що саме вбивство було до дрібниць сплановано Тарасовим. Він розстелив на підлозі картонні коробки, які могли увібрати кров, використовував викрутку, щоб рана не була великою і не забризкала стіни. Потім надів на голову дитини пакет і замотав його скотчем, щоб у нього могла стікати кров з рани на шиї.Також вони розповіли, що Тарасов прив'язав до тіла дитини п'ять великих каменів. При чому з усім цим він "впорався" за 15 хвилин."Багато деталей вказують на те, що все було продумано", - розповідають активісти. З Дашею Лук'яненко попрощалися 21 червня в Іванівці . Труну опускали під нелюдський крик мами, яка весь час рвалася постояти біля ями, в яку опусали її дитину.

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