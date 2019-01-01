У «самооборонівця» з Луцька виявили рак: просять допомогти врятувати життя

Юрія Венцеля.



Про це на своїй сторінці у facebook написав Roman Budchik.



"У мого друга, та побратима по зброї Yura Vensel діагностували дуже погану хворобу - рак. Цей дядько був командиром нашої групи ГШР в Самооборона Майдану - Волинь а також не одноразово возив допомогу хлопцям на схід", - йдеться у дописі.



В даний момент чоловік проходить хіміотерапію.



Інформація для благодійників: картка дружини - 5168 7573 7914 0330 Венцель Ірина Олександрівна.





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