У «самооборонівця» з Луцька виявили рак: просять допомогти врятувати життя
Сьогодні, 12:56
Набайдужих волинян просять допомогти з коштами на лікування хворого на рак представника "Самооборони Майдану - Волинь" Юрія Венцеля.
Про це на своїй сторінці у facebook написав Roman Budchik.
"У мого друга, та побратима по зброї Yura Vensel діагностували дуже погану хворобу - рак. Цей дядько був командиром нашої групи ГШР в Самооборона Майдану - Волинь а також не одноразово возив допомогу хлопцям на схід", - йдеться у дописі.
В даний момент чоловік проходить хіміотерапію.
Інформація для благодійників: картка дружини - 5168 7573 7914 0330 Венцель Ірина Олександрівна.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав Roman Budchik.
"У мого друга, та побратима по зброї Yura Vensel діагностували дуже погану хворобу - рак. Цей дядько був командиром нашої групи ГШР в Самооборона Майдану - Волинь а також не одноразово возив допомогу хлопцям на схід", - йдеться у дописі.
В даний момент чоловік проходить хіміотерапію.
Інформація для благодійників: картка дружини - 5168 7573 7914 0330 Венцель Ірина Олександрівна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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