Лучанам увірвався терпець: люди вийдуть на акцію протесту через сморід





Подію влаштовують 6 липня о 10:00 годині, – пише на сторінці Facebook організатор дійства ‎



‎‎Чоловік повідомляє, що лучани і їхні діти хочуть дихати чистим повітрям в прекрасному українському місті Луцьку.



«Ми будемо робити ці акції до тих пір, поки в Луцьку не з’явиться чисте повітря. Ми не перекриваємо дороги, бо не хочемо перешкоджати нормальному життю жителів і гостей міста.



Ми не кличемо нікого з представників влади, бо в цій ситуації задіяні і Міська і Районна рада, а ми як громада не маємо вказувати, кому саме вирішувати це питання і як...



Ми не торкаємося питань політики і не шукаємо винних, нас це не цікавить! Ми лише хочемо привернути максимум уваги тих, хто може це питання вирішити і хто має відповідні повноваження.



Ми не будемо вчиняти жодних протиправних дій, які б могли зашкодити іміджу нашого міста, особисто людям чи посадовцям, бо акція виключно мирна і в них також є свої сім'ї та діти.



Ми не детективи, не слідчі, щоб розбиратись в причинах і це не наша ціль і завдання, для цього є відповідні посадові особи», – йдеться у повідомленні.



Окрім цього, додає, що лучанам, які відповідальні за життя міста і своїх дітей, потрібен лише результат, а це - чисте повітря в Луцьку.



«Наша акція має на меті привернути максимальну увагу громади Луцька, відповідальних батьків міста, ЗМІ, а також представників місцевої влади та керівників нашої країни, до кризової ситуації шкідливих запахів в місті, які заважають жити вільним громадянам України», – зауважує ‎Володимир Редкач.



Також у цей день збиратимуть підписи-звернення до екологічної служби, які передадуть через народних депутатів.



Довідка: організатор акції – це звичайний батько 3-х дітей Володимир Редкач, лучанин, який небайдужий до життя міста Луцька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька на Театральному майдані відбудеться мирна акція батьків та дітей «За чисте повітря».Подію влаштовують 6 липня о 10:00 годині, – пише на сторінці Facebook організатор дійства ‎ Володимир Редкач ‎‎Чоловік повідомляє, що лучани і їхні діти хочуть дихати чистим повітрям в прекрасному українському місті Луцьку.«Ми будемо робити ці акції до тих пір, поки в Луцьку не з’явиться чисте повітря. Ми не перекриваємо дороги, бо не хочемо перешкоджати нормальному життю жителів і гостей міста.Ми не кличемо нікого з представників влади, бо в цій ситуації задіяні і Міська і Районна рада, а ми як громада не маємо вказувати, кому саме вирішувати це питання і як...Ми не торкаємося питань політики і не шукаємо винних, нас це не цікавить! Ми лише хочемо привернути максимум уваги тих, хто може це питання вирішити і хто має відповідні повноваження.Ми не будемо вчиняти жодних протиправних дій, які б могли зашкодити іміджу нашого міста, особисто людям чи посадовцям, бо акція виключно мирна і в них також є свої сім'ї та діти.Ми не детективи, не слідчі, щоб розбиратись в причинах і це не наша ціль і завдання, для цього є відповідні посадові особи», – йдеться у повідомленні.Окрім цього, додає, що лучанам, які відповідальні за життя міста і своїх дітей, потрібен лише результат, а це - чисте повітря в Луцьку.«Наша акція має на меті привернути максимальну увагу громади Луцька, відповідальних батьків міста, ЗМІ, а також представників місцевої влади та керівників нашої країни, до кризової ситуації шкідливих запахів в місті, які заважають жити вільним громадянам України», – зауважує ‎Також у цей день збиратимуть підписи-звернення до екологічної служби, які передадуть через народних депутатів.організатор акції – це звичайний батько 3-х дітей Володимир Редкач, лучанин, який небайдужий до життя міста Луцька.

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