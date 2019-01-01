вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанам увірвався терпець: люди вийдуть на акцію протесту через сморід

Лучанам увірвався терпець: люди вийдуть на акцію протесту через сморід
У центрі Луцька на Театральному майдані відбудеться мирна акція батьків та дітей «За чисте повітря».

Подію влаштовують 6 липня о 10:00 годині, – пише на сторінці Facebook організатор дійства ‎Володимир Редкач.

‎‎Чоловік повідомляє, що лучани і їхні діти хочуть дихати чистим повітрям в прекрасному українському місті Луцьку.

«Ми будемо робити ці акції до тих пір, поки в Луцьку не з’явиться чисте повітря. Ми не перекриваємо дороги, бо не хочемо перешкоджати нормальному життю жителів і гостей міста.

Ми не кличемо нікого з представників влади, бо в цій ситуації задіяні і Міська і Районна рада, а ми як громада не маємо вказувати, кому саме вирішувати це питання і як...

Ми не торкаємося питань політики і не шукаємо винних, нас це не цікавить! Ми лише хочемо привернути максимум уваги тих, хто може це питання вирішити і хто має відповідні повноваження.

Ми не будемо вчиняти жодних протиправних дій, які б могли зашкодити іміджу нашого міста, особисто людям чи посадовцям, бо акція виключно мирна і в них також є свої сім'ї та діти.

Ми не детективи, не слідчі, щоб розбиратись в причинах і це не наша ціль і завдання, для цього є відповідні посадові особи», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, додає, що лучанам, які відповідальні за життя міста і своїх дітей, потрібен лише результат, а це - чисте повітря в Луцьку.

«Наша акція має на меті привернути максимальну увагу громади Луцька, відповідальних батьків міста, ЗМІ, а також представників місцевої влади та керівників нашої країни, до кризової ситуації шкідливих запахів в місті, які заважають жити вільним громадянам України», – зауважує ‎Володимир Редкач.

Також у цей день збиратимуть підписи-звернення до екологічної служби, які передадуть через народних депутатів.

Довідка: організатор акції – це звичайний батько 3-х дітей Володимир Редкач, лучанин, який небайдужий до життя міста Луцька.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, мирна акція, сморід у місті, підписи-звернення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанам увірвався терпець: люди вийдуть на акцію протесту через сморід
Сьогодні, 13:41
Суцільна темрява в квартирах: у Луцьку просять кронувати дерева біля будинку
Сьогодні, 13:36
Як вберегтися від кліщів влітку: поради волинських лікарів
Сьогодні, 13:22
У «самооборонівця» з Луцька виявили рак: просять допомогти врятувати життя
Сьогодні, 12:56
Планував зазделегідь: вбивця Даші Лук'яненко дав шокуючі свідчення
Сьогодні, 12:34
Схожі новини
Суцільна темрява в квартирах: у Луцьку просять кронувати дерева біля будинку Суцільна темрява в квартирах: у Луцьку просять кронувати дерева біля будинку
Сьогодні, 13:36
У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО У центрі Луцька можна покататися на авто патрульних, увімкнути сирени і вдягнути бронежилет. ФОТО
Сьогодні, 12:11
У Луцьку в чоловіка у сауні вкрали майже 150 тисяч гривень У Луцьку в чоловіка у сауні вкрали майже 150 тисяч гривень
Сьогодні, 10:52
Впав і потрапив під колеса аварійного авто: у Луцьку загинув велосипедист. ФОТО 18+ Впав і потрапив під колеса аварійного авто: у Луцьку загинув велосипедист. ФОТО 18+
Сьогодні, 10:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку автомобіль збив велосипедиста: деталі аварії
Сьогодні, 10:21
 1
Лучанам увірвався терпець: люди вийдуть на акцію протесту через сморід
Сьогодні, 13:41
 0
Суцільна темрява в квартирах: у Луцьку просять кронувати дерева біля будинку
Сьогодні, 13:36
 0
Як вберегтися від кліщів влітку: поради волинських лікарів
Сьогодні, 13:22
 0
Юрій Сковорода: «Я завжди брався за найскладнішу роботу»*
Сьогодні, 13:06
 0
Медіа
відео
1/8
﻿