Як вберегтися від кліщів влітку: поради волинських лікарів

Медики луцького медичного центру «Благомед» розповіли, які заходи вжити, щоб вберегтись від укусів кліщів влітку.Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.Сезон пікніків триває і не зайве нагадати, що варто бути уважними, щоб не зустрітися з кліщами – особливо їх багато в лісах та парках після дощику, у вологу погоду.«Не кожна зустріч з кліщем є небезпечною і матиме погані наслідки, але не треба покладатися на «якось буде». Окремі види кліщів переносять дуже загрозливі недуги, наприклад енцефаліт та хворобу Лайма.Від енцефаліту можуть захистити щеплення, а лікування хвороби Лайма – це неприємно, складно та недешево. Тому краще попередити зустрічі із кліщами», – пишуть лікарі.Отож, медики радять:- перевірити свою карту щеплень, щоб знати, чи вакциновані ви від енцефаліту;- одягати світлий, закритий одяг;- використовувати спеціальні аерозолі – репеленти;- ретельно оглянути себе і дітей після повернення з лісу та прийняти душ.Також наголошують, що якщо зустрічі уникнути не вдалося, головне – не видаляти кліща зі шкіри самостійно.«Негайно зверніться до лікаря, який не просто правильно видалить комаху, але й зможе визначити її вид і рівень небезпеки від її укусу», – йдеться у дописі.