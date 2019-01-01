Як вберегтися від кліщів влітку: поради волинських лікарів
Сьогодні, 13:22
Медики луцького медичного центру «Благомед» розповіли, які заходи вжити, щоб вберегтись від укусів кліщів влітку.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.
Сезон пікніків триває і не зайве нагадати, що варто бути уважними, щоб не зустрітися з кліщами – особливо їх багато в лісах та парках після дощику, у вологу погоду.
«Не кожна зустріч з кліщем є небезпечною і матиме погані наслідки, але не треба покладатися на «якось буде». Окремі види кліщів переносять дуже загрозливі недуги, наприклад енцефаліт та хворобу Лайма.
Від енцефаліту можуть захистити щеплення, а лікування хвороби Лайма – це неприємно, складно та недешево. Тому краще попередити зустрічі із кліщами», – пишуть лікарі.
Отож, медики радять:
- перевірити свою карту щеплень, щоб знати, чи вакциновані ви від енцефаліту;
- одягати світлий, закритий одяг;
- використовувати спеціальні аерозолі – репеленти;
- ретельно оглянути себе і дітей після повернення з лісу та прийняти душ.
Також наголошують, що якщо зустрічі уникнути не вдалося, головне – не видаляти кліща зі шкіри самостійно.
«Негайно зверніться до лікаря, який не просто правильно видалить комаху, але й зможе визначити її вид і рівень небезпеки від її укусу», – йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.
Сезон пікніків триває і не зайве нагадати, що варто бути уважними, щоб не зустрітися з кліщами – особливо їх багато в лісах та парках після дощику, у вологу погоду.
«Не кожна зустріч з кліщем є небезпечною і матиме погані наслідки, але не треба покладатися на «якось буде». Окремі види кліщів переносять дуже загрозливі недуги, наприклад енцефаліт та хворобу Лайма.
Від енцефаліту можуть захистити щеплення, а лікування хвороби Лайма – це неприємно, складно та недешево. Тому краще попередити зустрічі із кліщами», – пишуть лікарі.
Отож, медики радять:
- перевірити свою карту щеплень, щоб знати, чи вакциновані ви від енцефаліту;
- одягати світлий, закритий одяг;
- використовувати спеціальні аерозолі – репеленти;
- ретельно оглянути себе і дітей після повернення з лісу та прийняти душ.
Також наголошують, що якщо зустрічі уникнути не вдалося, головне – не видаляти кліща зі шкіри самостійно.
«Негайно зверніться до лікаря, який не просто правильно видалить комаху, але й зможе визначити її вид і рівень небезпеки від її укусу», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 13:22