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Як вберегтися від кліщів влітку: поради волинських лікарів

Як вберегтися від кліщів влітку: поради волинських лікарів
Медики луцького медичного центру «Благомед» розповіли, які заходи вжити, щоб вберегтись від укусів кліщів влітку.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Сезон пікніків триває і не зайве нагадати, що варто бути уважними, щоб не зустрітися з кліщами – особливо їх багато в лісах та парках після дощику, у вологу погоду.

«Не кожна зустріч з кліщем є небезпечною і матиме погані наслідки, але не треба покладатися на «якось буде». Окремі види кліщів переносять дуже загрозливі недуги, наприклад енцефаліт та хворобу Лайма.

Від енцефаліту можуть захистити щеплення, а лікування хвороби Лайма – це неприємно, складно та недешево. Тому краще попередити зустрічі із кліщами», – пишуть лікарі.

Отож, медики радять:

- перевірити свою карту щеплень, щоб знати, чи вакциновані ви від енцефаліту;
- одягати світлий, закритий одяг;
- використовувати спеціальні аерозолі – репеленти;
- ретельно оглянути себе і дітей після повернення з лісу та прийняти душ.

Також наголошують, що якщо зустрічі уникнути не вдалося, головне – не видаляти кліща зі шкіри самостійно.

«Негайно зверніться до лікаря, який не просто правильно видалить комаху, але й зможе визначити її вид і рівень небезпеки від її укусу», – йдеться у дописі.

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Теги: кліщі, Волинь
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