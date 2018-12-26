На Волині відновили автобусний маршрут «Луцьк-Духче»





Про це повідомили у Сокілській сільській раді, передає



Автобус їде з села Духче, через Сокіл, Оленівку, Топільне та Рожище. У Луцьку відправляється з автостанції.



Розклад руху: з Луцька – 6:10, 10:50, 15:00; з Духча – 8:00, 12:30, 17:00.



«За наявності пасажиропотоку рейс буде на постійній основі», – йдеться у повідомленні.



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