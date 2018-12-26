На Волині відновили автобусний маршрут «Луцьк-Духче»
Сьогодні, 16:24
З 1 липня запустили рейс за маршрутом «Луцьк – Духче».
Про це повідомили у Сокілській сільській раді, передає Район.Рожище.
Автобус їде з села Духче, через Сокіл, Оленівку, Топільне та Рожище. У Луцьку відправляється з автостанції.
Розклад руху: з Луцька – 6:10, 10:50, 15:00; з Духча – 8:00, 12:30, 17:00.
«За наявності пасажиропотоку рейс буде на постійній основі», – йдеться у повідомленні.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
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Про це повідомили у Сокілській сільській раді, передає Район.Рожище.
Автобус їде з села Духче, через Сокіл, Оленівку, Топільне та Рожище. У Луцьку відправляється з автостанції.
Розклад руху: з Луцька – 6:10, 10:50, 15:00; з Духча – 8:00, 12:30, 17:00.
«За наявності пасажиропотоку рейс буде на постійній основі», – йдеться у повідомленні.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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