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На Волині відновили автобусний маршрут «Луцьк-Духче»

На Волині відновили автобусний маршрут «Луцьк-Духче»
З 1 липня запустили рейс за маршрутом «Луцьк – Духче».

Про це повідомили у Сокілській сільській раді, передає Район.Рожище.

Автобус їде з села Духче, через Сокіл, Оленівку, Топільне та Рожище. У Луцьку відправляється з автостанції.

Розклад руху: з Луцька – 6:10, 10:50, 15:00; з Духча – 8:00, 12:30, 17:00.

«За наявності пасажиропотоку рейс буде на постійній основі», – йдеться у повідомленні.

Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.

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Теги: автобус, Волинь
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