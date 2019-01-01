Суцільна темрява в квартирах: у Луцьку просять кронувати дерева біля будинку





Відповідне звернення зареєструвала Ніна Мартинова на порталі



«В кількох квартирах першого поверху будинку по вул. Черняховського, 1, розташованих в другому під’їзді посередині будинку, вікна яких орієнтовані на північний захід, влітку вдень суцільна темрява.



Режим інсоляції вказаних квартир порушено з тієї причини, що роками не проводиться кронування дерев через дорогу від наших вікон. Навіть не дивлячись на те, що гілки дерев нависають прямісінько над тролейбусною контактною мережею», – пише лучанка.



Жінка зазначила, що вранці та вдень мешканцям першого поверху, не доступне розсіяне світла небосхилу.



«Щільний листяний покрив дерев не пропускає влітку до наших осель також сонячного світла увечері. Суцільна темрява в квартирах вранці, вдень і ввечері не відповідає гігієнічним вимогам для житла», – йдеться у повідомленні.



Головне фото – ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Черняховського, 1 через некроновані дерева денне світло практично не потрапляє всередину квартир.Відповідне звернення зареєструвалана порталі Відкрите місто «В кількох квартирах першого поверху будинку по вул. Черняховського, 1, розташованих в другому під’їзді посередині будинку, вікна яких орієнтовані на північний захід, влітку вдень суцільна темрява.Режим інсоляції вказаних квартир порушено з тієї причини, що роками не проводиться кронування дерев через дорогу від наших вікон. Навіть не дивлячись на те, що гілки дерев нависають прямісінько над тролейбусною контактною мережею», – пише лучанка.Жінка зазначила, що вранці та вдень мешканцям першого поверху, не доступне розсіяне світла небосхилу.«Щільний листяний покрив дерев не пропускає влітку до наших осель також сонячного світла увечері. Суцільна темрява в квартирах вранці, вдень і ввечері не відповідає гігієнічним вимогам для житла», – йдеться у повідомленні.

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