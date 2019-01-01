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На Херсонщині затримали поліцейського, який покривав рибних браконьєрів

На Херсонщині затримали поліцейського, який покривав рибних браконьєрів
Слідчими центрального апарату ДБР спільно з працівниками управління СБУ в Херсонській області затримали виконувача обов’язків начальника сектору кримінальної поліції відділення поліції у порту «Херсон», який вимагав і отримав хабар.

Про це повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань, передає УНН.

За попередньою інформацією, працівник Національної поліції вимагав і отримав неправомірну вигоду в сумі 1,5 тис доларів США за невжиття заходів із виявлення, фіксації та припинення фактів незаконного вилову риби у акваторії річки Дніпро, Дніпро-Бузького лиману та Каховського водосховища.

Також гроші надавались за непритягнення заявника до кримінальної відповідальності за незаконне зайняття рибним промислом.

Після отримання хабара правоохоронця затримали в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Кримінальне провадження відкрили за фактом вимагання й отримання неправомірної вигоди службовими особами (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України.

У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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Теги: браконьєр, риба, ДБР
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