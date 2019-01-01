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Волинське підприємство удвічі збільшить насадження лохини. ФОТО

Волинське підприємство удвічі збільшить насадження лохини. ФОТО
Директор департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА Юрій Горбенко відвідав плантації посадки лохини ТОВ «Волинська ягідка».

Про це пише прес-служба департаменту.

У 2018 році підприємство провело посадку лохини на площі 75 гектарів та отримало з державного бюджету відшкодування – 80 відсотків від вартості саджанців.

На сьогодні підприємство успішно розвивається, проводяться роботи відповідно до технологічних вимог. Планується у наступному році зібрати перший врожай ягоди.

Разом з тим проводиться робота по підготовці ґрунту під посадку ягоди у 2019 році на площі 85 гектарів.

Волинське підприємство удвічі збільшить насадження лохини. ФОТО
Волинське підприємство удвічі збільшить насадження лохини. ФОТО

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Теги: лохина, Волинь, насадження
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