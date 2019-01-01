Волинське підприємство удвічі збільшить насадження лохини. ФОТО
Сьогодні, 14:07
Директор департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА Юрій Горбенко відвідав плантації посадки лохини ТОВ «Волинська ягідка».
Про це пише прес-служба департаменту.
У 2018 році підприємство провело посадку лохини на площі 75 гектарів та отримало з державного бюджету відшкодування – 80 відсотків від вартості саджанців.
На сьогодні підприємство успішно розвивається, проводяться роботи відповідно до технологічних вимог. Планується у наступному році зібрати перший врожай ягоди.
Разом з тим проводиться робота по підготовці ґрунту під посадку ягоди у 2019 році на площі 85 гектарів.
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Про це пише прес-служба департаменту.
У 2018 році підприємство провело посадку лохини на площі 75 гектарів та отримало з державного бюджету відшкодування – 80 відсотків від вартості саджанців.
На сьогодні підприємство успішно розвивається, проводяться роботи відповідно до технологічних вимог. Планується у наступному році зібрати перший врожай ягоди.
Разом з тим проводиться робота по підготовці ґрунту під посадку ягоди у 2019 році на площі 85 гектарів.
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