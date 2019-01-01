Волинське підприємство удвічі збільшить насадження лохини. ФОТО

Юрій Горбенко відвідав плантації посадки лохини ТОВ «Волинська ягідка».



Про це пише



У 2018 році підприємство провело посадку лохини на площі 75 гектарів та отримало з державного бюджету відшкодування – 80 відсотків від вартості саджанців.



На сьогодні підприємство успішно розвивається, проводяться роботи відповідно до технологічних вимог. Планується у наступному році зібрати перший врожай ягоди.



Разом з тим проводиться робота по підготовці ґрунту під посадку ягоди у 2019 році на площі 85 гектарів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДАвідвідав плантації посадки лохини ТОВ «Волинська ягідка».Про це пише прес-служба департаменту.У 2018 році підприємство провело посадку лохини на площі 75 гектарів та отримало з державного бюджету відшкодування – 80 відсотків від вартості саджанців.На сьогодні підприємство успішно розвивається, проводяться роботи відповідно до технологічних вимог. Планується у наступному році зібрати перший врожай ягоди.Разом з тим проводиться робота по підготовці ґрунту під посадку ягоди у 2019 році на площі 85 гектарів.

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