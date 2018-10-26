Важкохворому волинянину, якого збив автомобіль, потрібна термінова допомога
Сьогодні, 14:27
Просять допомогти коштами 25-річному лучанину Андрію Капецине з села Вербаїв Луцького району, який постраждав у ДТП у Львові.
Про це пише pravoslavie.ua.
Протягом 11 місяців 25-річний Андрій, який влітку 2018 року потрапив у ДТП (став жертвою автонаїзду), веде активну боротьбу за своє життя. Сьогодні він потребує нашої допомоги у подоланні життєвих перешкод, що не дозволяють повернутися до повноцінного життя.
З історією Андрія нас ознайомила його мати Олена, яка докладає усі можливі зусилля, щоб врятувати сина.
Історія хвороби:
13 серпня 2018 року Андрія Капецине під час ДТП збила машина. У важкому стані він був доставлений бригадою швидкої медичної допомоги у КНП КЛШМД після автонаїзду, госпіталізований у відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Далі був перевезений санітарним транспортом у Луцьку центральну районну лікарню (з 01.12.18р.).
Клінічний діагноз:
а) основний: внутрішньочерепна травма з тривалим коматозним станом з відкритою внутрішньочерепною раною (ВЧМТ. Диф. Аксональне ураження головного мозку. Перелом склепіння черепа із переходом на основу справа, стан після видалення субдуральної гігроми зліва – 26.09.18р.)
б) ускладнення основного: постравматична невропатія правого лицевого нерву. Вегетативний стан. Спастичний тетрапарез.
в) супутній: кератопатія ОД Ангіоспазм судин сітківки ліворуч. В’ялогранулюючі рани обох п’яток. Гастростома. Хронічний пієлонефрит, латентний період, ХННО.
Із Центральної лікарні Андрія виписали 22 січня 2019 року. За час перебування у стаціонарі за висновком від лікаря: «без суттєвих динамічних змін, потребує постійного стороннього догляду, заняття з реабілітологом».
З 20 травня до цього дня знаходиться на реабілітації у Науково-практичному центрі нейрореабілітації «NODUS».
Родина Андрія вже витратила близько 250 тис. на реабілітацію. На сьогодні, за виставленими рахунками від центру «NODUS» для продовження реабілітації необхідно сплатити 167 055 грн.
З чого складається така сума?
Реабілітація включає в себе реалізацію таких заходів:
1. Медичне перебування одне ліжко-місце, режим "функціональний”
2. Апаратна вертикалізація на вертикалізаційній платформі з оцінкою параметрів основних систем
3. СРМ терапія
4. Кінезіотерапія / механотерапія (THERA-vital; MOTOmed)
5. Вертикалізаційні заняття з Balance TR
6. Кінезіотерапія на системі S-E-T
7. Лікувальна ритмічна транскраніальна та трансвертебральна магнітна стимуляція
8. Електрична стимуляція серединних нервів ("Нейрософт”) (стовбур, кора головного мозку)
9. Нейроелектроміостимуляція, електроди вуглецеві
10. Перевезення швидкою медичною допомогою у супроводі медичної бригади, Mersedes, режим "Стандарт”
11. Маніпуляція. Хемоденервація під контролем апарату NeuroTox
12. Тяжкохворі догляд лікаря в стаціонарі ЛПУ
13. Комплексні дієтичні обіди (сніданок, обід, вечеря)
Андрій та його родина дуже просять надати посильної допомоги: молитовної та матеріальної.
РЕКВІЗИТИ:
Отримувач: МIСIЯ СИНОДАЛЬНИЙ ВIДДIЛ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ З СОЦIАЛЬНО-ГУМАНIТАРНИХ ПИТАНЬ
Рахунок: 26000052664282
МФО: 320649
ОКПО: 40721804
Банк: ПАТ КБ ПриватБанк Або карта ПриватБанку 5169 3305 0988 5528 із зазначенням платежу "Допомога Андрію Капецине"
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Про це пише pravoslavie.ua.
Протягом 11 місяців 25-річний Андрій, який влітку 2018 року потрапив у ДТП (став жертвою автонаїзду), веде активну боротьбу за своє життя. Сьогодні він потребує нашої допомоги у подоланні життєвих перешкод, що не дозволяють повернутися до повноцінного життя.
З історією Андрія нас ознайомила його мати Олена, яка докладає усі можливі зусилля, щоб врятувати сина.
Історія хвороби:
13 серпня 2018 року Андрія Капецине під час ДТП збила машина. У важкому стані він був доставлений бригадою швидкої медичної допомоги у КНП КЛШМД після автонаїзду, госпіталізований у відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Далі був перевезений санітарним транспортом у Луцьку центральну районну лікарню (з 01.12.18р.).
Клінічний діагноз:
а) основний: внутрішньочерепна травма з тривалим коматозним станом з відкритою внутрішньочерепною раною (ВЧМТ. Диф. Аксональне ураження головного мозку. Перелом склепіння черепа із переходом на основу справа, стан після видалення субдуральної гігроми зліва – 26.09.18р.)
б) ускладнення основного: постравматична невропатія правого лицевого нерву. Вегетативний стан. Спастичний тетрапарез.
в) супутній: кератопатія ОД Ангіоспазм судин сітківки ліворуч. В’ялогранулюючі рани обох п’яток. Гастростома. Хронічний пієлонефрит, латентний період, ХННО.
Із Центральної лікарні Андрія виписали 22 січня 2019 року. За час перебування у стаціонарі за висновком від лікаря: «без суттєвих динамічних змін, потребує постійного стороннього догляду, заняття з реабілітологом».
З 20 травня до цього дня знаходиться на реабілітації у Науково-практичному центрі нейрореабілітації «NODUS».
Родина Андрія вже витратила близько 250 тис. на реабілітацію. На сьогодні, за виставленими рахунками від центру «NODUS» для продовження реабілітації необхідно сплатити 167 055 грн.
З чого складається така сума?
Реабілітація включає в себе реалізацію таких заходів:
1. Медичне перебування одне ліжко-місце, режим "функціональний”
2. Апаратна вертикалізація на вертикалізаційній платформі з оцінкою параметрів основних систем
3. СРМ терапія
4. Кінезіотерапія / механотерапія (THERA-vital; MOTOmed)
5. Вертикалізаційні заняття з Balance TR
6. Кінезіотерапія на системі S-E-T
7. Лікувальна ритмічна транскраніальна та трансвертебральна магнітна стимуляція
8. Електрична стимуляція серединних нервів ("Нейрософт”) (стовбур, кора головного мозку)
9. Нейроелектроміостимуляція, електроди вуглецеві
10. Перевезення швидкою медичною допомогою у супроводі медичної бригади, Mersedes, режим "Стандарт”
11. Маніпуляція. Хемоденервація під контролем апарату NeuroTox
12. Тяжкохворі догляд лікаря в стаціонарі ЛПУ
13. Комплексні дієтичні обіди (сніданок, обід, вечеря)
Андрій та його родина дуже просять надати посильної допомоги: молитовної та матеріальної.
РЕКВІЗИТИ:
Отримувач: МIСIЯ СИНОДАЛЬНИЙ ВIДДIЛ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ З СОЦIАЛЬНО-ГУМАНIТАРНИХ ПИТАНЬ
Рахунок: 26000052664282
МФО: 320649
ОКПО: 40721804
Банк: ПАТ КБ ПриватБанк Або карта ПриватБанку 5169 3305 0988 5528 із зазначенням платежу "Допомога Андрію Капецине"
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