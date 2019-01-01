У Луцьку на пішохідному переході ВАЗ збив людину. ФОТО





Про це пишуть



Зі слів свідків аварії, близько 14:30 у районі вулиці Глушець під колеса автомобіля марки ВАЗ потрапив пішохід. Як прокоментували ситуацію очевидці, зіткнення трапилось у той момент, коли пішохід намагався перейти дорогу на «зебрі».



Наразі про стан постраждалого невідомо.



На місці працюють два екіпажа поліції та карета швидкої.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Глушець водій автомобіля ВАЗ збив пішохода, який рухався переходом.Про це пишуть Волинські Новини Зі слів свідків аварії, близько 14:30 у районі вулиці Глушець під колеса автомобіля марки ВАЗ потрапив пішохід. Як прокоментували ситуацію очевидці, зіткнення трапилось у той момент, коли пішохід намагався перейти дорогу на «зебрі».Наразі про стан постраждалого невідомо.На місці працюють два екіпажа поліції та карета швидкої.

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