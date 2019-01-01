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У Луцьку на пішохідному переході ВАЗ збив людину. ФОТО

У Луцьку на пішохідному переході ВАЗ збив людину. ФОТО
У Луцьку на вулиці Глушець водій автомобіля ВАЗ збив пішохода, який рухався переходом.

Про це пишуть Волинські Новини.

Зі слів свідків аварії, близько 14:30 у районі вулиці Глушець під колеса автомобіля марки ВАЗ потрапив пішохід. Як прокоментували ситуацію очевидці, зіткнення трапилось у той момент, коли пішохід намагався перейти дорогу на «зебрі».

Наразі про стан постраждалого невідомо.

На місці працюють два екіпажа поліції та карета швидкої.

У Луцьку на пішохідному переході ВАЗ збив людину. ФОТО
У Луцьку на пішохідному переході ВАЗ збив людину. ФОТО
У Луцьку на пішохідному переході ВАЗ збив людину. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк, аварія
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