У Луцьку на пішохідному переході ВАЗ збив людину. ФОТО
Сьогодні, 15:07
У Луцьку на вулиці Глушець водій автомобіля ВАЗ збив пішохода, який рухався переходом.
Про це пишуть Волинські Новини.
Зі слів свідків аварії, близько 14:30 у районі вулиці Глушець під колеса автомобіля марки ВАЗ потрапив пішохід. Як прокоментували ситуацію очевидці, зіткнення трапилось у той момент, коли пішохід намагався перейти дорогу на «зебрі».
Наразі про стан постраждалого невідомо.
На місці працюють два екіпажа поліції та карета швидкої.
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Про це пишуть Волинські Новини.
Зі слів свідків аварії, близько 14:30 у районі вулиці Глушець під колеса автомобіля марки ВАЗ потрапив пішохід. Як прокоментували ситуацію очевидці, зіткнення трапилось у той момент, коли пішохід намагався перейти дорогу на «зебрі».
Наразі про стан постраждалого невідомо.
На місці працюють два екіпажа поліції та карета швидкої.
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