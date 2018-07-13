Запрошував «погратися», роздягав та фотографував: на Одещині затримали іноземця, який знімав дитяче порно





Про це



«Затримано 53-річного громадянина Молдови, який неодноразово скоював розпусні дії відносно малолітніх дівчат та залучав їх для створення порноматеріалів», – повідомили у прокуратурі.



Чоловік, як зазначається, проживає в селі Грибовка Одеської області.



«Здаючи житло в оренду відпочиваючим, зловмисник входив у довіру до їхніх малолітніх дітей та запрошував до себе «погратися». Під час такого спілкування чоловік змушував дівчат роздягнутися, фотографував та схиляв до вчинення певних дій», – додали у прокуратурі.



Під час обшуку в помешканні затриманого, як вказали, вилучили значну кількість фото та відеозаписів, які підтверджують його злочинні дії.



Дії зловмисника кваліфіковані за двома статтями ККУ, що передбачають відповідальність за вчинення розпусних дій стосовно малолітніх, а також за виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію.



За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянина Молдови затримали за підозрою у розбещенні малолітніх дівчат та створенні порноматеріалів за їхньої участі.Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.«Затримано 53-річного громадянина Молдови, який неодноразово скоював розпусні дії відносно малолітніх дівчат та залучав їх для створення порноматеріалів», – повідомили у прокуратурі.Чоловік, як зазначається, проживає в селі Грибовка Одеської області.«Здаючи житло в оренду відпочиваючим, зловмисник входив у довіру до їхніх малолітніх дітей та запрошував до себе «погратися». Під час такого спілкування чоловік змушував дівчат роздягнутися, фотографував та схиляв до вчинення певних дій», – додали у прокуратурі.Під час обшуку в помешканні затриманого, як вказали, вилучили значну кількість фото та відеозаписів, які підтверджують його злочинні дії.Дії зловмисника кваліфіковані за двома статтями ККУ, що передбачають відповідальність за вчинення розпусних дій стосовно малолітніх, а також за виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію.За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію