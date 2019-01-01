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Волинський гінеколог розповів, коли подружжю треба йти до лікаря, якщо не виходить завагітніти

Волинський гінеколог розповів, коли подружжю треба йти до лікаря, якщо не виходить завагітніти
Відомий на Волині гінеколог і директор медичного центру «Боголюби» Вадим Петровський розповів, коли молодому подружжю треба бити на сполох у разі ненастання вагітності.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню «Твій портал».

"Коли пара живе відкрито (тобто не використовує жодного виду контрацепції), то вагітність зазвичай настає упродовж 6 – 9 місяців. Якщо ж цього не сталося і за 12 місяців, потрібно, не зволікаючи, звернутися до спеціаліста, аби якнайшвидше знайти причини безпліддя у жінок та чоловіків та починати їх усувати. Бо навіть у здоровому організмі дітородний потенціал втрачається з кожним роком. Жінка, наприклад, народжується з певною кількістю яйцеклітин, яких із віком стає дедалі менше. Тож шанси жінки завагітніти, виносити здорову дитинку і без проблем її народити з віком зменшуються", - розповів Вадим Петровський.

Лікар зауважує, що оптимальний варіант народити дитину для жінки – від 18- до 38-річного віку.

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Теги: вагітність, жінка, гінеколог
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