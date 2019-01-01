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Під Луцьком продають таунхаус з гаражем: знижка – лише до 10 липня*

Під Луцьком продають таунхаус з гаражем: знижка – лише до 10 липня*
Таунхаус «Сімейний» площею 127,18 м² у селі Струмівка продають за акційною ціною. Але можливі ще додаткові знижки.

Про це пише Перший.

Що за таунхаус?

Сучасні таунхауси – це комплекси двоповерхових будинків, які суміщені між собою бічними стінами. Кожен із таких будинків має окремий вхід та невеличку земельну ділянку.

Акційний таунхаус розміщений у житловому комплексі «Струмочок», який під Луцькому зводить Будівельна компанія «Інвестор».

Площа – 127,18 м².

Частину першого поверху займає просторий гараж (21,15 м2), площа якого дозволяє облаштувати тут й інші технічні приміщення. Крім надійного зберігання авто, господар будинку може зробити в гаражі майстерню та, наприклад, зберігати риболовне спорядження.

Також на першому поверсі таунхауса – кухня-вітальня (23,36 м2), санвузол (3,60 м2), коридор (10,70 м2) та велика тераса.

На другому поверсі – три кімнати (10,68 м2, 11,29 м2 та 19,90 м2), комора і простора ванна кімната.

Таунхаус продають уже зі стяжкою, штукатуркою, теплою підлогою, усіма комунікаціями, розведеними по будинку, а також сигналізацією.

Під Луцьком продають таунхаус з гаражем: знижка – лише до 10 липня*


Першими таунхауси вигадали англійські аристократи у 19 столітті. Коли починався сезон балів, дворяни із розкішних заміських особняків переселялися у великі міста, і жили саме в таких будиночках-квартирах, з’єднаних по кілька в один комплекс. Цікаво, які таунхауси можна купити під «Луцьком»? Тисніть посилання.

Скільки коштує?

На таунхаус «Сімейний» діє акція: якщо ви готові оплатити усю вартість житла однією сумою, один квадратний метр буде коштувати 12 500 гривень (це – на 1000 гривень менше за стандартну ціну житла у «Струмочку»).

Можливе розтермінування. І для таунхаусу «Сімейного» воно – теж вигідніше, аніж у решти житла у «Струмочку».

Ось умови для покупців, які хочуть купити таунхаус «Сімейний» на умовах розтермінування:

Перший внесок – не менше 25%.

Ціна одного квадратного метра: 12 900 грн.

Умови виплати решти суми – рівними частинами щомісяця.

Кінцевий термін виплати – червень 2020 року (час здачі житла в експлуатацію).

Під Луцьком продають таунхаус з гаражем: знижка – лише до 10 липня*


Чим особливий «Струмочок»?

«Струмочок» – унікальний житловий комплекс. На території понад 7 гектарів, окрім таунхаусів, котеджів і багатоквартирних будинків, облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.

Також збудують громадське приміщення, в якому розмістять душові кабіни, тренажери та сауну.

За задумом забудовника мають бути затишна кав’ярня, магазин, аптека, приміщення, в яких можна буде організувати, наприклад, заняття з йоги чи творчі майстерні.

Під Луцьком продають таунхаус з гаражем: знижка – лише до 10 липня*


Неподалік від комплексу знаходиться ліс (1 км), до центру Луцька машиною – 15 хв. Поряд зі «Струмочком» невдовзі почнуть будувати новий дитячий садочок.

У «Струмочку» – закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей.

Можна переглянути унікальне відео, яким буде «Струмочок»:



Більше інформації можна дізнатися у відділі продажів:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса в Луцьку:

вул. Цегельна, 28

вул. Коперника, 13 в

Сайт: www.investor.lutsk.ua

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

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Теги: Інвестор
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