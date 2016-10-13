Встановлюють особу велосипедиста, який загинув поблизу ТЦ «Варшавський»





Про це повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області. Однак, наразі у поліції жодних коментарів щодо інциденту не дають, пояснюючи це тим, що за станом на 15:00 годину ще тривають слідчі дії й усю інформацію оприлюднять після її уточнення, пишуть



Разом із тим, заступник головного лікаря Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Абрамов розповів, що на вигляд загиблому близько 60 років. Також медик зазначив, що особу загиблого наразі встановлюють.







Нагадаємо, у Луцьку в ДТП загинув велосипедист. Аварія трапилася сьогодні, 4 липня, поблизу ТЦ «Варшавський». За попередньою інформацією, велосипедист намагався об’їхати транспортний засіб, і втрапив під задні колеса аварійної машини служби контактних електроліній.



Натомість водій "аварійки" Сергій Іванюк у коментарі "



«Ударився в буду, падає. А чим вдарився, як? Я удар почув і одразу по гальмам. Може хто ззаду стукнув. Але коли глянув у дзеркало, побачив велосипедиста», - каже водій.



На запитання про те, чи чоловік ще був живий, коли він вийшов, відповідає: «А я знаю? Почала кров бігти. Бригада моя кинулися до нього, а інші кажуть не чіпайте».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі правоохоронці встановлюють особу велосипедиста, який загинув під час дорожньо-транспортної пригоди, що трапилась сьогодні, 4 липня, поблизу ТЦ «Варшавський» у Луцьку.Про це повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області. Однак, наразі у поліції жодних коментарів щодо інциденту не дають, пояснюючи це тим, що за станом на 15:00 годину ще тривають слідчі дії й усю інформацію оприлюднять після її уточнення, пишуть Волинські новини Разом із тим, заступник головного лікаря Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Абрамов розповів, що на вигляд загиблому близько 60 років. Також медик зазначив, що особу загиблого наразі встановлюють.Нагадаємо, у Луцьку в ДТП загинув велосипедист. Аварія трапилася сьогодні, 4 липня, поблизу ТЦ «Варшавський». За попередньою інформацією, велосипедист намагався об’їхати транспортний засіб, і втрапив під задні колеса аварійної машини служби контактних електроліній.Натомість водій "аварійки"у коментарі " Суспільному Волині " розповів, що, як тільки почув удар у задню частину машини, одразу загальмував.«Ударився в буду, падає. А чим вдарився, як? Я удар почув і одразу по гальмам. Може хто ззаду стукнув. Але коли глянув у дзеркало, побачив велосипедиста», - каже водій.На запитання про те, чи чоловік ще був живий, коли він вийшов, відповідає: «А я знаю? Почала кров бігти. Бригада моя кинулися до нього, а інші кажуть не чіпайте».

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