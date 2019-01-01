У волинському місті почастішали квартирні крадіжки





Про це повідомив начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, пише



Зазначають, що це може бути пов'язане із тим, що 15 мешканців Нововолинська, що відбували покарання за злочини майнового характеру, вийшли з місць позбавлення волі.



Разом з тим, влітку – сезон відпусток, люди сім’ями виїжджають на відпочинок, часто залишаючи житло без нагляду.



Злодії пробираються в помешкання шляхом віджиму пластикового вікна або підбору ключа. Щоб визначити, чи господарі тривалий час відсутні вдома, крадії можуть лишати в дверях позначки, наприклад, згорток папірця.



Головний поліцейський міста просить громадян бути пильними. По можливості на вікна квартир, що на першому поверсі, встановлювати ґрати. Або ж зсередини помешкання – спеціальні замки безпеки на пластикові.



Варто також звертати увагу на замок в дверях та обирати безпечний. Рекомендують використовувати ключ з надійного металу у формі метелика, зачиняти двері не на один замок.

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