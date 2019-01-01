Повідомили про стан пішохода, якого у Луцьку збив ВАЗ
Сьогодні, 16:23
Внаслідок ДТП, що трапилась на пішохідному переході на вулиці Глушець у Луцьку постраждав 16-річний юнак. В нього – рвані рани та травма голови.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив заступник головного лікаря Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Абрамов.
З його слів, 16-річного хлопця, якого автомобіль ВАЗ 2104 збив на пішохідному переході, госпіталізували у волинську обласну дитячу лікарню.
Попередній діагноз – закрита черепно-мозкова травма, рвана рана передпліччя.
Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода, під час якої під колеса автомобіля марки ВАЗ втрапила людина, трапилась сьогодні, 4 липня, близько 14:30.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив заступник головного лікаря Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Абрамов.
З його слів, 16-річного хлопця, якого автомобіль ВАЗ 2104 збив на пішохідному переході, госпіталізували у волинську обласну дитячу лікарню.
Попередній діагноз – закрита черепно-мозкова травма, рвана рана передпліччя.
Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода, під час якої під колеса автомобіля марки ВАЗ втрапила людина, трапилась сьогодні, 4 липня, близько 14:30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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