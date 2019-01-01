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Повідомили про стан пішохода, якого у Луцьку збив ВАЗ

Повідомили про стан пішохода, якого у Луцьку збив ВАЗ
Внаслідок ДТП, що трапилась на пішохідному переході на вулиці Глушець у Луцьку постраждав 16-річний юнак. В нього – рвані рани та травма голови.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив заступник головного лікаря Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Абрамов.

З його слів, 16-річного хлопця, якого автомобіль ВАЗ 2104 збив на пішохідному переході, госпіталізували у волинську обласну дитячу лікарню.

Попередній діагноз – закрита черепно-мозкова травма, рвана рана передпліччя.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода, під час якої під колеса автомобіля марки ВАЗ втрапила людина, трапилась сьогодні, 4 липня, близько 14:30.

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Теги: аварія, Луцьк
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