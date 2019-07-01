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Українцям пропонують спрощену систему виїзду до Канади

Українцям пропонують спрощену систему виїзду до Канади
Президент України Володимир Зеленський провів спільний брифінг із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Зеленський повідомив, що Канада запропонувала приєднати Україну до програми Trusted Travelers, яка передбачає спрощену процедуру приїзду українців в Канаду. Про це повідомляє прес-служба глави держави, – пише «Залізний аргумент».

«Ми на це дивимося, як на ще один крок до майбутнього безвізового режиму з Канадою», – зазначив президент України.

А в найближчі місяці Канада і Україна планують підписати угоду про молодіжні обміни, яка дозволить громадянам двох країн за спрощеною процедурою здійснювати взаємні поїздки з метою навчання і працевлаштування на строк до 1 року, розповів Володимир Зеленський.

Українцям пропонують спрощену систему виїзду до Канади


Президент також додав, що розширення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою на сферу послуг і інвестицій, про яку домовилися сторони, створить додаткові можливості для підприємців сфери IT та інших галузей. Зеленський підкреслив, що це сприятиме створенню більшої кількості робочих місць і поліпшенню відносин між двома країнами.

Раніше стало відомо, як закінчилася зустріч президента України Володимира Зеленського і спецпредставника Держдепу США Курта Волкера. Про це соратник Дональда Трампа написав у своєму особистому мікроблозі Twitter. Після зустрічі з Володимиром Зеленським спецпредставник Держдепу США Курт Волкер зазначив, що президент України прихильний досягненню миру на Донбасі. Однак, як стверджує Курт Волкер, Російська Федерація, що розв’язала війну на Донбасі, також повинна внести свій внесок у це.

Варто також відзначити, що представник головного дипвідомства Сполучених Штатів розповів про свої враження після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

«Чудова зустріч з президентом Зеленським — чітка прихильність досягненню миру на Донбасі, але Росія повинна зробити свій внесок. Він заявив про свій рішучий настрій реформувати Україну, що ми повною мірою підтримуємо», — підкреслив Курт Волкер

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Теги: Україна, Канада, Зеленський, віза, безвіз, Trusted Travelers
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