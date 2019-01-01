Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Камінь-Каширський район
1 ПЛ-0,4кВ Л-4 КТП-38 10:00 – 16:00 ПП Пікуль О.С., Дитсадок. с.Полиці, вул.. Красноберіз, вул. Набережна.
2 ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-283 09:00 – 16:00 с.Раків – Ліс, пров. Миру.
3 ПЛ-0,4кВ Л-3 ЩТП-327 10:00 – 13:00 с.Сошично, вул.. Тиха, вул.. Ковельська.
4 ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-9 14:00 – 17:00 м.Камінь – Каширський, вул.. Воля.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Інформацію не надано.
місто Луцьк
1. 09:30-14:00
Котельня, Міський годинник,
Магазин «Вопак»,
Український центр контролю радіочастот
Магазин по Л.Українки 67,
Брокінвестбанк, Кіоск «Волиньтабак»,
Київстар, Магазин «Виномаркет»,
Ідея-банк, Аптека «Доктор», Собор,
Видавництво «Ініціал», Гаражи Місьвиконкому, МП «Зоря», Семінарія,
Обласна бібліотека для юнацтва,
МП «Валентин» Фотоцентр,
Магазин «Школярик», Магазин «Брокар»
Кафе «Бравий Швейк»
Брокбізнесбанк, Фотоцентр « Кодак» вул. Градний Узвіз 2
вул. Лесі Українки 54, 56, 67,
Луцький район
1. 10:00 - 16:00 с.Новостав: ФОП Лига В.А., Цех панчішних виробів, КСП „Боратин”, Станція риборозведення, Громада Евангельських Християн, Міні пекарня с.Новостав, ФОП Веснянка В.М., КСП „Боратин”
с.Боратин: ПП „Дельта-Дор”, Кооператив „Масив Амбулаторія”, ПАТ „Укртелеком”, с.Боратин.,ТзОВ „Стир-Агро”, Ковбасний Цех, с/р Боратин (ФАП, Амбулаторія, Житловий будинок, КНС, Адмінприміщеня, Школа, Їдальня, Котельня, Садочок, Їдальня садочка), Кооператив „Боратин-Електро”, ПП Верезін О.Г.
с. Голишів с/р Боратин (Школа) с.Боратин вул. Перемоги, Зелена, Заводська, Шкільна, Центральна, Сонячна, Польова
с.Новостав вул.Центральна, Нова, Вишнева, Набережна
с.Голишів вул.Садова.
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любешівський район
1. 10:00 - 15:40
Магазини, ДП «Любешівське ЛМГ» адмінприміщення, ФАП с. Зарудчі вул. Берегова
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1. 09:00 – 16:00
м.Нововолинськ
Ратнівський район
Інформацію не надано.
Рожищенський район
1.
9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10 ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13 ЗТП-87 9:00-17:00 ЗОШ №2, музична школа, музей, райсоцзабез, магазин "Гостинець", Релігійна громада "Свідки Єгови", ПП "Контакт", Громада ЄХБ м.Рожище, П-ць Ковальчук Ю.О. м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова, 1Травня,8, Привокзальна, О.Степанюка, Грабовського
14 ПЛ-10кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж
15 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Немир, Раймісто с.Немир, Раймісто
Старовижівський район
1 КТП-200 10:00 – 17:00 с.Любохини вул:Перемоги,Зелена
2 КТП-169 09:00 – 16:00 с.Дубечно вул:Підварська,Костючика
Турійський район
1. 10:00 - 15:00
смт. Турійськ вул. Ранкова, Миру, Приозерна
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Камінь-Каширський район
1 ПЛ-0,4кВ Л-4 КТП-38 10:00 – 16:00 ПП Пікуль О.С., Дитсадок. с.Полиці, вул.. Красноберіз, вул. Набережна.
2 ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-283 09:00 – 16:00 с.Раків – Ліс, пров. Миру.
3 ПЛ-0,4кВ Л-3 ЩТП-327 10:00 – 13:00 с.Сошично, вул.. Тиха, вул.. Ковельська.
4 ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-9 14:00 – 17:00 м.Камінь – Каширський, вул.. Воля.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Інформацію не надано.
місто Луцьк
1. 09:30-14:00
Котельня, Міський годинник,
Магазин «Вопак»,
Український центр контролю радіочастот
Магазин по Л.Українки 67,
Брокінвестбанк, Кіоск «Волиньтабак»,
Київстар, Магазин «Виномаркет»,
Ідея-банк, Аптека «Доктор», Собор,
Видавництво «Ініціал», Гаражи Місьвиконкому, МП «Зоря», Семінарія,
Обласна бібліотека для юнацтва,
МП «Валентин» Фотоцентр,
Магазин «Школярик», Магазин «Брокар»
Кафе «Бравий Швейк»
Брокбізнесбанк, Фотоцентр « Кодак» вул. Градний Узвіз 2
вул. Лесі Українки 54, 56, 67,
Луцький район
1. 10:00 - 16:00 с.Новостав: ФОП Лига В.А., Цех панчішних виробів, КСП „Боратин”, Станція риборозведення, Громада Евангельських Християн, Міні пекарня с.Новостав, ФОП Веснянка В.М., КСП „Боратин”
с.Боратин: ПП „Дельта-Дор”, Кооператив „Масив Амбулаторія”, ПАТ „Укртелеком”, с.Боратин.,ТзОВ „Стир-Агро”, Ковбасний Цех, с/р Боратин (ФАП, Амбулаторія, Житловий будинок, КНС, Адмінприміщеня, Школа, Їдальня, Котельня, Садочок, Їдальня садочка), Кооператив „Боратин-Електро”, ПП Верезін О.Г.
с. Голишів с/р Боратин (Школа) с.Боратин вул. Перемоги, Зелена, Заводська, Шкільна, Центральна, Сонячна, Польова
с.Новостав вул.Центральна, Нова, Вишнева, Набережна
с.Голишів вул.Садова.
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любешівський район
1. 10:00 - 15:40
Магазини, ДП «Любешівське ЛМГ» адмінприміщення, ФАП с. Зарудчі вул. Берегова
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1. 09:00 – 16:00
м.Нововолинськ
Ратнівський район
Інформацію не надано.
Рожищенський район
1.
9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-314 9:00-17:00 с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10 ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13 ЗТП-87 9:00-17:00 ЗОШ №2, музична школа, музей, райсоцзабез, магазин "Гостинець", Релігійна громада "Свідки Єгови", ПП "Контакт", Громада ЄХБ м.Рожище, П-ць Ковальчук Ю.О. м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова, 1Травня,8, Привокзальна, О.Степанюка, Грабовського
14 ПЛ-10кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж
15 ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Немир, Раймісто с.Немир, Раймісто
Старовижівський район
1 КТП-200 10:00 – 17:00 с.Любохини вул:Перемоги,Зелена
2 КТП-169 09:00 – 16:00 с.Дубечно вул:Підварська,Костючика
Турійський район
1. 10:00 - 15:00
смт. Турійськ вул. Ранкова, Миру, Приозерна
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