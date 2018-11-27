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На Волині фірма фіктивно купила олії і хотіла відшкодувати податку на понад 1 мільйон

На Волині фірма фіктивно купила олії і хотіла відшкодувати податку на понад 1 мільйон
У Ковелі прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом фіктивних фінансових операцій.

Про це йдеться в ухвалах Ковельського міськрайонного суду, - пише Район.Ковель.

За даними прокуратури, посадові особи ТзОВ «Ігро-Ленд», яке зареєстроване у місті Ковелі на вулиці Варшавській (в адміністративній будівлі «Ковельсільмашу», – ред.), за попередньою змовою із посадовими особами ТзОВ «С.К.С.» (м. Київ), у листопаді-грудні 2018 року безпідставно відобразили у податковому обліку безтоварні операції з придбання соняшникової олії, які фактично не здійснювались, та умисно подали заявку на відшкодування ПДВ у сумі понад 1 млн. грн., однак довести свої дії до кінця їм завадили правоохоронні органи.

При детальному вивченні господарської діяльності ТзОВ «С.К.С» та ТзОВ «ЛКО Груп» (ще одна фірма-«прокладка», яка фігурує у кримінальній справі) встановили, що товариства за місцем реєстрації (м. Київ, вул. Екскаваторна, 35) не знаходяться, у підприємств відсутні власні чи орендовані виробничі потужності та трудові ресурси, які б дозволяли здійснювати діяльність з поставки товарно-матеріальних цінностей та їх зберігання.

Також встановили, що ТОВ «С.К.С.» та ТзОВ «ЛКО Груп» є фігурантами двох кримінальних проваджень: у схемах з мінімізації податкових зобов’язань шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій та як користувачі штучного податкового кредиту, оформленого від фіктивних та транзитних підприємств.

Як вбачається із інформації, що надано ОУ ГУ ДФС у Волинській області, ТзОВ «С.К.С», яке причетне до протиправної схеми, має усього 35 банківських рахунків, частиною яких користується і на даний час.

Суд задовольнив клопотання прокуратури, дозволивши вилучити документи щодо руху грошових коштів у різних банках.

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Теги: махінації
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