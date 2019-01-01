Найбільш корисні та шкідливі каші для здоров'я. РЕЙТИНГ





Експерти Національного дослідницького центру "Здорове харчування" склали рейтинг з п'яти найбільш здорових каш для сніданку, а також – антирейтинг страв, повідомляє



Зі слів експерта, всі каші, які ми можемо розглядати як корисні, – це цільнозернові крупи. З таких продуктів ми отримуємо корисні повільні вуглеводи як джерело енергії, а також клітковину, мікроелементи і вітаміни. Ці цінні речовини містяться лише в цільнозернових крупах і, на жаль, зникають при їх перемелюванні і подальшій обробці.



Найкорисніші крупи, з яких варто починати свій день:



Коричневий і дикий рис



Він багатий калієм і тому дуже корисний для серцево-судинної системи. А також сприятливо діє на шлунково-кишковий тракт. Оскільки при перетравленні рис м'яко обволікає стінки шлунка. Потрібен не білий, а бурий або коричневий рис.



Гречка



У ній міститься мідь, а також корисні речовини - флавоноїди, які сприяють зміцненню судин. До речі, саме тому гречку нерідко призначають хворим після операції. Гречка дуже корисна і для дитячого харчування. Екперт радить купувати крупу-ядрицю, яку потрібно варити 20 хвилин з гаком.



Цільнозерновий геркулес (вівсянка)



Головна цінність такої каші - бета-глюкан. Це дуже корисний підвид клітковини. У числі іншого він підтримує тривале відчуття насичення. І можна спокійно дожити до обіду без шкідливих перекусів.

Варити вівсянку експерт радить на воді, додаючи молоко лише потім. І заправляти рослинною, а не вершковим маслом. Таким чином наш організм отримає корисні моно- і поліненасичені жири, які також створюють відчуття ситості на більш тривалий час.



Перловка



У ній багато клітковини. Причому вона міститься не тільки в зовнішній частині ядра, як в більшості інших круп, а в усьому зерні. Перевагою перловки є те, що ця крупа некалорійна. 100 грамів (тобто півсклянки) перловки містять всього близько 120 калорій. При цьому в них 7 г клітковини, близько 10% денної норми вітаміну В3 і близько 30% денної норми селену. А ще калій і фосфор. Особливо корисна ця каша людям, що страждають на діабет.



Кіноа



Ця псевдозернова культура родом з Південної Америки. У кіноа високий вміст білка, також ця культура багата на магній, калій, мідь і цинк. У ній містяться вітаміни групи B, серед яких піридоксин, тіамін, рибофлавін, фолієва кислота, пантотенова кислота, ніацин.



Є види круп, яких краще зовсім уникати:



Білий рис



Будь-яке шліфоване зерно втрачає багато корисних властивостей і стає легкозасвоюваним вуглеводом. Така їжа швидше евакуюється зі шлунка, дає менше почуття насичення. Крім того, в білому рисі практично немає вітамінів та інших важливих для нас речовин, що містяться в сірому або буром рисі.



Манка



Це продукт найменшого помелу пшениці. В результаті такої обробки крупа не містить клітковини, корисних мінералів, а вітамінів в ній мінімум. Основна складова манки - крохмаль. Через це у крупи дуже високий глікемічний індекс. Її єдиним достоїнством є легка і швидка засвоюваність, тому вона вважається або дитячим харчуванням, або харчуванням для хворих.



Здоровим дорослим людям часто їсти її на сніданок не рекомендують. Але і педіатри зараз не радять напихати дітей манкою, оскільки швидких вуглеводів у сучасних малюків в доступі і так предостатньо.



Вівсянка швидкого приготування



Геркулес дрібного помелу за своїми властивостями значно відрізняється від цільнозерновий вівсянки. Така крупа погана тим, що в ній набагато менше харчових волокон. І коли ви їсте таку кашу, то не отримуєте корисних речовин, які містяться в цільнозерновий крупі (наприклад, згаданих бета-глюканов). Але зате поглинаєте багато швидко засвоюваних вуглеводів. Крохмаль, що міститься в крупі, буде швидко розщеплюватися, а відчуття насичення миттєво пройде. І ефект для вашого організму від каші буде приблизно таким же, як після солодкого десерту, а не корисного сніданку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фахівці стверджують: каші можуть як покращити стан здоров'я, так і принести йому значної шкоди.Експерти Національного дослідницького центру "Здорове харчування" склали рейтинг з п'яти найбільш здорових каш для сніданку, а також – антирейтинг страв, повідомляє «Главред» Зі слів експерта, всі каші, які ми можемо розглядати як корисні, – це цільнозернові крупи. З таких продуктів ми отримуємо корисні повільні вуглеводи як джерело енергії, а також клітковину, мікроелементи і вітаміни. Ці цінні речовини містяться лише в цільнозернових крупах і, на жаль, зникають при їх перемелюванні і подальшій обробці.Він багатий калієм і тому дуже корисний для серцево-судинної системи. А також сприятливо діє на шлунково-кишковий тракт. Оскільки при перетравленні рис м'яко обволікає стінки шлунка. Потрібен не білий, а бурий або коричневий рис.У ній міститься мідь, а також корисні речовини - флавоноїди, які сприяють зміцненню судин. До речі, саме тому гречку нерідко призначають хворим після операції. Гречка дуже корисна і для дитячого харчування. Екперт радить купувати крупу-ядрицю, яку потрібно варити 20 хвилин з гаком.Головна цінність такої каші - бета-глюкан. Це дуже корисний підвид клітковини. У числі іншого він підтримує тривале відчуття насичення. І можна спокійно дожити до обіду без шкідливих перекусів.Варити вівсянку експерт радить на воді, додаючи молоко лише потім. І заправляти рослинною, а не вершковим маслом. Таким чином наш організм отримає корисні моно- і поліненасичені жири, які також створюють відчуття ситості на більш тривалий час.У ній багато клітковини. Причому вона міститься не тільки в зовнішній частині ядра, як в більшості інших круп, а в усьому зерні. Перевагою перловки є те, що ця крупа некалорійна. 100 грамів (тобто півсклянки) перловки містять всього близько 120 калорій. При цьому в них 7 г клітковини, близько 10% денної норми вітаміну В3 і близько 30% денної норми селену. А ще калій і фосфор. Особливо корисна ця каша людям, що страждають на діабет.Ця псевдозернова культура родом з Південної Америки. У кіноа високий вміст білка, також ця культура багата на магній, калій, мідь і цинк. У ній містяться вітаміни групи B, серед яких піридоксин, тіамін, рибофлавін, фолієва кислота, пантотенова кислота, ніацин.Будь-яке шліфоване зерно втрачає багато корисних властивостей і стає легкозасвоюваним вуглеводом. Така їжа швидше евакуюється зі шлунка, дає менше почуття насичення. Крім того, в білому рисі практично немає вітамінів та інших важливих для нас речовин, що містяться в сірому або буром рисі.Це продукт найменшого помелу пшениці. В результаті такої обробки крупа не містить клітковини, корисних мінералів, а вітамінів в ній мінімум. Основна складова манки - крохмаль. Через це у крупи дуже високий глікемічний індекс. Її єдиним достоїнством є легка і швидка засвоюваність, тому вона вважається або дитячим харчуванням, або харчуванням для хворих.Здоровим дорослим людям часто їсти її на сніданок не рекомендують. Але і педіатри зараз не радять напихати дітей манкою, оскільки швидких вуглеводів у сучасних малюків в доступі і так предостатньо.Геркулес дрібного помелу за своїми властивостями значно відрізняється від цільнозерновий вівсянки. Така крупа погана тим, що в ній набагато менше харчових волокон. І коли ви їсте таку кашу, то не отримуєте корисних речовин, які містяться в цільнозерновий крупі (наприклад, згаданих бета-глюканов). Але зате поглинаєте багато швидко засвоюваних вуглеводів. Крохмаль, що міститься в крупі, буде швидко розщеплюватися, а відчуття насичення миттєво пройде. І ефект для вашого організму від каші буде приблизно таким же, як після солодкого десерту, а не корисного сніданку.

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