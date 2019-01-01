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У Луцьку «на гарячому» взяли поліцейського-наркоторговця. ОФІЦІЙНО

У Луцьку «на гарячому» взяли поліцейського-наркоторговця. ОФІЦІЙНО
У Луцьку на вулиці Володимирській сьогодні, 4 липня, затримали поліцейського Луцького районного відділу поліції під час того, як він вчергове торгував амфетаміном.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів очільник обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції Віталій Святченко.

За словами Святченка, працівники обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції, спільно з представниками Державного бюро розслідувань на СБУ затримали поліцейського, який протягом квітня – липня 2019 року збував громадянину наркотичний психотропний засіб – амфетамін.

Сьогодні, 4 липня, його взяли «на гарячому» під час продажу близько 5 грамів наркотичної речовини.

Наразі тривають обшуки за місцем фактичного проживання і роботи.

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Теги: амфетамін, наркоторговець, поліцейський, Луцьк
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