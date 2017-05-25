Відома луцька перукарка-стилістка побувала на навчанні у Лондоні

Інна Нідзельська, відома у Луцьку перукарка-стилістка, нещодавно повернулася з Лондона.



Про враження і про мету поїздки вона розповіла



Інна розпочала свою кар’єру в 1996 році у салоні «Фрізур», засновницею якого була Тетяна Стадницька, а вона – ведучим майстром цього салону. Нині ж стилістка має власну справу.



«За більш як 20 років роботи я навчалася в багатьох провідних школах України і західної Європи. Основні з них – Дюденко Київ і VT Київ, Dessange (Париж), Saco Україна. І ось збулась моя мрія: мене, як кращу студенту Saco, запросили у Лондон на навчання до всесвітньо відомої Академії Saco. Курс «The Advanced Cours» – трендові техніки стрижок, напрямок – колекція весна-літо від Річарда Ешворта», – зазначила перукарка.



Викладав на курсі саме Річард Ешворт – топ-стиліст, який входить у десятку кращих стилістів світу, амбасадор Swarzcopf, власник Академії Saco, автор інноваційних британських технік. На курсі Інна Нідзельська була єдиною студенткою з України.



«Лондон – неймовірне місто, місто контрастів. А ще мене вразили лондонські жінки: вони дуже стильні і різноманітні, від одягу до стрижки, причому, кожна має свій шарм», – зізналась Інна.



Вона додала, що тепер має бажання «прищепити» цю різноманітність і лучанкам, тому пропонує своїм клієнткам саме британські форми, які довго і комфортно носяться, навіть без укладок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , відома у Луцьку перукарка-стилістка, нещодавно повернулася з Лондона.Про враження і про мету поїздки вона розповіла «Таблоїду Волині» Інна розпочала свою кар’єру в 1996 році у салоні «Фрізур», засновницею якого була, а вона – ведучим майстром цього салону. Нині ж стилістка має власну справу.«За більш як 20 років роботи я навчалася в багатьох провідних школах України і західної Європи. Основні з них – Дюденко Київ і VT Київ, Dessange (Париж), Saco Україна. І ось збулась моя мрія: мене, як кращу студенту Saco, запросили у Лондон на навчання до всесвітньо відомої Академії Saco. Курс «The Advanced Cours» – трендові техніки стрижок, напрямок – колекція весна-літо від Річарда Ешворта», – зазначила перукарка.Викладав на курсі саме– топ-стиліст, який входить у десятку кращих стилістів світу, амбасадор Swarzcopf, власник Академії Saco, автор інноваційних британських технік. На курсі Інна Нідзельська була єдиною студенткою з України.«Лондон – неймовірне місто, місто контрастів. А ще мене вразили лондонські жінки: вони дуже стильні і різноманітні, від одягу до стрижки, причому, кожна має свій шарм», – зізналась Інна.Вона додала, що тепер має бажання «прищепити» цю різноманітність і лучанкам, тому пропонує своїм клієнткам саме британські форми, які довго і комфортно носяться, навіть без укладок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію