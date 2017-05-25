Відома луцька перукарка-стилістка побувала на навчанні у Лондоні
Сьогодні, 18:01
Інна Нідзельська, відома у Луцьку перукарка-стилістка, нещодавно повернулася з Лондона.
Про враження і про мету поїздки вона розповіла «Таблоїду Волині».
Інна розпочала свою кар’єру в 1996 році у салоні «Фрізур», засновницею якого була Тетяна Стадницька, а вона – ведучим майстром цього салону. Нині ж стилістка має власну справу.
«За більш як 20 років роботи я навчалася в багатьох провідних школах України і західної Європи. Основні з них – Дюденко Київ і VT Київ, Dessange (Париж), Saco Україна. І ось збулась моя мрія: мене, як кращу студенту Saco, запросили у Лондон на навчання до всесвітньо відомої Академії Saco. Курс «The Advanced Cours» – трендові техніки стрижок, напрямок – колекція весна-літо від Річарда Ешворта», – зазначила перукарка.
Викладав на курсі саме Річард Ешворт – топ-стиліст, який входить у десятку кращих стилістів світу, амбасадор Swarzcopf, власник Академії Saco, автор інноваційних британських технік. На курсі Інна Нідзельська була єдиною студенткою з України.
«Лондон – неймовірне місто, місто контрастів. А ще мене вразили лондонські жінки: вони дуже стильні і різноманітні, від одягу до стрижки, причому, кожна має свій шарм», – зізналась Інна.
Вона додала, що тепер має бажання «прищепити» цю різноманітність і лучанкам, тому пропонує своїм клієнткам саме британські форми, які довго і комфортно носяться, навіть без укладок.
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Про враження і про мету поїздки вона розповіла «Таблоїду Волині».
Інна розпочала свою кар’єру в 1996 році у салоні «Фрізур», засновницею якого була Тетяна Стадницька, а вона – ведучим майстром цього салону. Нині ж стилістка має власну справу.
«За більш як 20 років роботи я навчалася в багатьох провідних школах України і західної Європи. Основні з них – Дюденко Київ і VT Київ, Dessange (Париж), Saco Україна. І ось збулась моя мрія: мене, як кращу студенту Saco, запросили у Лондон на навчання до всесвітньо відомої Академії Saco. Курс «The Advanced Cours» – трендові техніки стрижок, напрямок – колекція весна-літо від Річарда Ешворта», – зазначила перукарка.
Викладав на курсі саме Річард Ешворт – топ-стиліст, який входить у десятку кращих стилістів світу, амбасадор Swarzcopf, власник Академії Saco, автор інноваційних британських технік. На курсі Інна Нідзельська була єдиною студенткою з України.
«Лондон – неймовірне місто, місто контрастів. А ще мене вразили лондонські жінки: вони дуже стильні і різноманітні, від одягу до стрижки, причому, кожна має свій шарм», – зізналась Інна.
Вона додала, що тепер має бажання «прищепити» цю різноманітність і лучанкам, тому пропонує своїм клієнткам саме британські форми, які довго і комфортно носяться, навіть без укладок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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