вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відома луцька перукарка-стилістка побувала на навчанні у Лондоні

Відома луцька перукарка-стилістка побувала на навчанні у Лондоні
Інна Нідзельська, відома у Луцьку перукарка-стилістка, нещодавно повернулася з Лондона.

Про враження і про мету поїздки вона розповіла «Таблоїду Волині».

Інна розпочала свою кар’єру в 1996 році у салоні «Фрізур», засновницею якого була Тетяна Стадницька, а вона – ведучим майстром цього салону. Нині ж стилістка має власну справу.

«За більш як 20 років роботи я навчалася в багатьох провідних школах України і західної Європи. Основні з них – Дюденко Київ і VT Київ, Dessange (Париж), Saco Україна. І ось збулась моя мрія: мене, як кращу студенту Saco, запросили у Лондон на навчання до всесвітньо відомої Академії Saco. Курс «The Advanced Cours» – трендові техніки стрижок, напрямок – колекція весна-літо від Річарда Ешворта», – зазначила перукарка.

Викладав на курсі саме Річард Ешворт – топ-стиліст, який входить у десятку кращих стилістів світу, амбасадор Swarzcopf, власник Академії Saco, автор інноваційних британських технік. На курсі Інна Нідзельська була єдиною студенткою з України.

«Лондон – неймовірне місто, місто контрастів. А ще мене вразили лондонські жінки: вони дуже стильні і різноманітні, від одягу до стрижки, причому, кожна має свій шарм», – зізналась Інна.

Вона додала, що тепер має бажання «прищепити» цю різноманітність і лучанкам, тому пропонує своїм клієнткам саме британські форми, які довго і комфортно носяться, навіть без укладок.

Відома луцька перукарка-стилістка побувала на навчанні у Лондоні
Відома луцька перукарка-стилістка побувала на навчанні у Лондоні
Відома луцька перукарка-стилістка побувала на навчанні у Лондоні
Відома луцька перукарка-стилістка побувала на навчанні у Лондоні
Відома луцька перукарка-стилістка побувала на навчанні у Лондоні
Відома луцька перукарка-стилістка побувала на навчанні у Лондоні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: стиліст, перукар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відома луцька перукарка-стилістка побувала на навчанні у Лондоні
Сьогодні, 18:01
У Луцьку «на гарячому» взяли поліцейського-наркоторговця. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 17:55
Волинський гінеколог розповів, коли подружжю треба йти до лікаря, якщо не виходить завагітніти
Сьогодні, 17:35
Ремонтують дорогу між райцентрами Рожище і Ківерці. ФОТО
Сьогодні, 17:25
На Волині фірма фіктивно купила олії і хотіла відшкодувати податку на понад 1 мільйон
Сьогодні, 17:09
Схожі новини
В місті на Волині влаштували справжній день краси для людей з інвалідністю. ВІДЕО В місті на Волині влаштували справжній день краси для людей з інвалідністю. ВІДЕО
19 березень, 23:26
Волинським військовослужбовцям, які перебувають у госпіталі, змінили імідж. ФОТО Волинським військовослужбовцям, які перебувають у госпіталі, змінили імідж. ФОТО
15 лютий, 03:02
З Єгипту привезли жінку, яка вбила свого чоловіка у Рівному З Єгипту привезли жінку, яка вбила свого чоловіка у Рівному
25 травень, 2017, 11:35
Personal style: літо з білого аркуша. ФОТО Personal style: літо з білого аркуша. ФОТО
30 червень, 2016, 14:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку автомобіль збив велосипедиста: деталі аварії
Сьогодні, 10:21
 1
Відома луцька перукарка-стилістка побувала на навчанні у Лондоні
Сьогодні, 18:01
 0
У Луцьку «на гарячому» взяли поліцейського-наркоторговця. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 17:55
 0
#МеніТутСмердюцько: чим тхне Луцьк. ФОТО
Сьогодні, 17:54
 0
Волинський гінеколог розповів, коли подружжю треба йти до лікаря, якщо не виходить завагітніти
Сьогодні, 17:35
 0
Медіа
відео
1/8
﻿