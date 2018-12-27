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У Луцьку ходили крішнаїти: хто вони і що проповідують. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку ходили крішнаїти: хто вони і що проповідують. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Луцьку ходили студенти Київської духовної академії свідомості Крішни.

Про це повідомляє 12 канал.

Організатори розповіли, що вже більше 30 років подібні акції регулярно проводяться у таких містах, як Київ, Одеса, Дніпро, Рівне, Тернопіль, Луцьк, а також за кордоном.

Відомо, цьогоріч ходу почали із Житомира. Після Луцька планують їхати у Львів.

Загалом хочуть відвідати 30 міст за два тижні.

Зазначають, метою акції є поділитися духовним знанням.

«Оспівування Ведичних мантр і Святих Імен Бога під мелодійний інструментальний супровід благотворно впливає на духовний розвиток та на їх емоційний стан», – наголосили організатори.

«Це не якась нова віра чи індійська релігія. Це – наука про Бога і про душу. Господь – один. Це не країнський або індійський бог. Господь – один творець всіх живих істот. Це ми розказуємо людям. В наших книгах розписані речі про кармі у реінкарнацію. Ми нікого не навертаємо, а просто хочемо, щоб люди в своєму житті знаходили більше часу для Бога. Щоб кожен день починали з молитви і присвячували Богу більше своїх дій», – зауважив один із учасників ходи.

Фото Поліни БЕРЕЗЮК

У Луцьку ходили крішнаїти: хто вони і що проповідують. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку ходили крішнаїти: хто вони і що проповідують. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку ходили крішнаїти: хто вони і що проповідують. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку ходили крішнаїти: хто вони і що проповідують. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку ходили крішнаїти: хто вони і що проповідують. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку ходили крішнаїти: хто вони і що проповідують. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку ходили крішнаїти: хто вони і що проповідують. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку ходили крішнаїти: хто вони і що проповідують. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку ходили крішнаїти: хто вони і що проповідують. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку ходили крішнаїти: хто вони і що проповідують. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку ходили крішнаїти: хто вони і що проповідують. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку ходили крішнаїти: хто вони і що проповідують. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку ходили крішнаїти: хто вони і що проповідують. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку ходили крішнаїти: хто вони і що проповідують. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку ходили крішнаїти: хто вони і що проповідують. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку ходили крішнаїти: хто вони і що проповідують. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку ходили крішнаїти: хто вони і що проповідують. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку ходили крішнаїти: хто вони і що проповідують. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку ходили крішнаїти: хто вони і що проповідують. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Теги: Луцьк, кришнаїти, студенти, віра
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Коментарі 2
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Кришнаіти з баяном це жесть)))
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