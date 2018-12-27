У Луцьку ходили крішнаїти: хто вони і що проповідують. ФОТОРЕПОРТАЖ





Про це повідомляє



Організатори розповіли, що вже більше 30 років подібні акції регулярно проводяться у таких містах, як Київ, Одеса, Дніпро, Рівне, Тернопіль, Луцьк, а також за кордоном.



Відомо, цьогоріч ходу почали із Житомира. Після Луцька планують їхати у Львів.



Загалом хочуть відвідати 30 міст за два тижні.



Зазначають, метою акції є поділитися духовним знанням.



«Оспівування Ведичних мантр і Святих Імен Бога під мелодійний інструментальний супровід благотворно впливає на духовний розвиток та на їх емоційний стан», – наголосили організатори.



«Це не якась нова віра чи індійська релігія. Це – наука про Бога і про душу. Господь – один. Це не країнський або індійський бог. Господь – один творець всіх живих істот. Це ми розказуємо людям. В наших книгах розписані речі про кармі у реінкарнацію. Ми нікого не навертаємо, а просто хочемо, щоб люди в своєму житті знаходили більше часу для Бога. Щоб кожен день починали з молитви і присвячували Богу більше своїх дій», – зауважив один із учасників ходи.



Фото Поліни БЕРЕЗЮК





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Луцьку ходили студенти Київської духовної академії свідомості Крішни.Про це повідомляє 12 канал Організатори розповіли, що вже більше 30 років подібні акції регулярно проводяться у таких містах, як Київ, Одеса, Дніпро, Рівне, Тернопіль, Луцьк, а також за кордоном.Відомо, цьогоріч ходу почали із Житомира. Після Луцька планують їхати у Львів.Загалом хочуть відвідати 30 міст за два тижні.Зазначають, метою акції є поділитися духовним знанням.«Оспівування Ведичних мантр і Святих Імен Бога під мелодійний інструментальний супровід благотворно впливає на духовний розвиток та на їх емоційний стан», – наголосили організатори.«Це не якась нова віра чи індійська релігія. Це – наука про Бога і про душу. Господь – один. Це не країнський або індійський бог. Господь – один творець всіх живих істот. Це ми розказуємо людям. В наших книгах розписані речі про кармі у реінкарнацію. Ми нікого не навертаємо, а просто хочемо, щоб люди в своєму житті знаходили більше часу для Бога. Щоб кожен день починали з молитви і присвячували Богу більше своїх дій», – зауважив один із учасників ходи.Фото

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію