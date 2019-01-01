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Встановили особу велосипедиста, який загинув поблизу ТЦ «Варшавський»

Встановили особу велосипедиста, який загинув поблизу ТЦ «Варшавський»
Працівники поліції встановили особу велосипедиста, який загинув у ДТП, який загинув під час дорожньо-транспортної пригоди, що трапилась сьогодні, 4 липня, поблизу ТЦ «Варшавський». Ним виявився 66-річний лучанин.

Про це повідомили повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області, пишуть Волинські новини.

Також у поліції повідомили, що інший учасник ДТП – водій аварійної машини служби контактних електроліній також лучанин, 1956 року народження.

«За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження, частина 2 статті 286 КУ. Під час слідства будуть з’ясовані усі обставини та подробиці автопригоди», - повідомили у поліції.

Нагадаємо, у Луцьку в ДТП загинув велосипедист. Аварія трапилася сьогодні, 4 липня, поблизу ТЦ «Варшавський». За попередньою інформацією, велосипедист намагався об’їхати транспортний засіб, і втрапив під задні колеса аварійної машини служби контактних електроліній.

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Теги: загиблий, аварія, смерть, особа, Луцьк
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