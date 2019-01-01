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Під Луцьком – аварія: маніпулятор в’їхав в учбове авто. ФОТО

Під Луцьком – аварія: маніпулятор в’їхав в учбове авто. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода трапилась сьогодні, 4 липня, поблизу гіпермаркету «Епіцентр» у селі Липини.

Про це повідомляють Волинські новини.

Аварія на вулиці Окружній трапилась близько 18-ї години.

Як розповів один із учасників ДТП, водій маніпулятора не дотримався безпечної дистанції і не встиг загальмувати, внаслідок чого в’їхав в учбове авто.

На місці автопригоди працює екіпаж патрульної поліції. Наразі учасники ДТП чекають страхову компанію.

На щастя, серед учасників ДТП жертв немає.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди учбовий автомобіль Renault отримав механічні ушкодження: у транспортного засобу вибите заднє скло і пошкоджений бампер.

Разом із тим маніпулятор отримав механічні ушкодження передньої частини.

Обидва учасники інциденту наразі перебувають на місці автопригоди.

Під Луцьком – аварія: маніпулятор в’їхав в учбове авто. ФОТО
Під Луцьком – аварія: маніпулятор в’їхав в учбове авто. ФОТО
Під Луцьком – аварія: маніпулятор в’їхав в учбове авто. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк
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