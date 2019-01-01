Під Луцьком – аварія: маніпулятор в’їхав в учбове авто. ФОТО





Про це повідомляють



Аварія на вулиці Окружній трапилась близько 18-ї години.



Як розповів один із учасників ДТП, водій маніпулятора не дотримався безпечної дистанції і не встиг загальмувати, внаслідок чого в’їхав в учбове авто.



На місці автопригоди працює екіпаж патрульної поліції. Наразі учасники ДТП чекають страхову компанію.



На щастя, серед учасників ДТП жертв немає.



У результаті дорожньо-транспортної пригоди учбовий автомобіль Renault отримав механічні ушкодження: у транспортного засобу вибите заднє скло і пошкоджений бампер.



Разом із тим маніпулятор отримав механічні ушкодження передньої частини.



Обидва учасники інциденту наразі перебувають на місці автопригоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода трапилась сьогодні, 4 липня, поблизу гіпермаркету «Епіцентр» у селі Липини.Про це повідомляють Волинські новини Аварія на вулиці Окружній трапилась близько 18-ї години.Як розповів один із учасників ДТП, водій маніпулятора не дотримався безпечної дистанції і не встиг загальмувати, внаслідок чого в’їхав в учбове авто.На місці автопригоди працює екіпаж патрульної поліції. Наразі учасники ДТП чекають страхову компанію.На щастя, серед учасників ДТП жертв немає.У результаті дорожньо-транспортної пригоди учбовий автомобіль Renault отримав механічні ушкодження: у транспортного засобу вибите заднє скло і пошкоджений бампер.Разом із тим маніпулятор отримав механічні ушкодження передньої частини.Обидва учасники інциденту наразі перебувають на місці автопригоди.

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