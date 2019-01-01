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Якою буде погода в Луцьку та Волинській області у п’ятницю, 5 липня

Якою буде погода в Луцьку та Волинській області у п’ятницю, 5 липня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Володимирі-Волинському - без опадів. У Світязі, Любешеві, Маневичах, Ковелі очікується дощова погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +9…+11 градусів, удень підніметься до +27…+30.

Вітер західний, південно-західний і південний, 1-7 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями - дощ.



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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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