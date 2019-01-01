Про нові бізнес-проекти для Луцька і причину не йти на вибори: інтерв'ю з Андрієм Покровським. ВІДЕО
Сьогодні, 20:03
Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» та депутат Луцької міської ради Андрій Покровський розповів про майбутні вибори до парламенту, зокрема про те, чому сам не йде в нардепи.
Про це говорили у студії суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 4 липня.
Також в ефірі згадали і про вибори Луцького міського голови, адже місто не має мера вже більш ніж два роки. Зокрема, Андрій Покровський наголосив, що місто без міського голови – це наче поїзд без машиніста. До того ж відсутність очільника міста дуже впливає на співпрацю з інвесторами. Також говорили про проблему округів без депутатів.
Окрім цього, Андрій Покровський розповів про бізнес-проекти, які готує для лучан.
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Про це говорили у студії суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 4 липня.
Також в ефірі згадали і про вибори Луцького міського голови, адже місто не має мера вже більш ніж два роки. Зокрема, Андрій Покровський наголосив, що місто без міського голови – це наче поїзд без машиніста. До того ж відсутність очільника міста дуже впливає на співпрацю з інвесторами. Також говорили про проблему округів без депутатів.
Окрім цього, Андрій Покровський розповів про бізнес-проекти, які готує для лучан.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А де був 5 років?
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