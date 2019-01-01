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Про нові бізнес-проекти для Луцька і причину не йти на вибори: інтерв'ю з Андрієм Покровським. ВІДЕО

Про нові бізнес-проекти для Луцька і причину не йти на вибори: інтерв'ю з Андрієм Покровським. ВІДЕО
Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» та депутат Луцької міської ради Андрій Покровський розповів про майбутні вибори до парламенту, зокрема про те, чому сам не йде в нардепи.

Про це говорили у студії суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 4 липня.

Також в ефірі згадали і про вибори Луцького міського голови, адже місто не має мера вже більш ніж два роки. Зокрема, Андрій Покровський наголосив, що місто без міського голови – це наче поїзд без машиніста. До того ж відсутність очільника міста дуже впливає на співпрацю з інвесторами. Також говорили про проблему округів без депутатів.

Окрім цього, Андрій Покровський розповів про бізнес-проекти, які готує для лучан.


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Теги: «Протилежний Погляд LIVE», Андрій Покровський, Луцьк
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