Про нові бізнес-проекти для Луцька і причину не йти на вибори: інтерв'ю з Андрієм Покровським. ВІДЕО

Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» та депутат Луцької міської ради Андрій Покровський розповів про майбутні вибори до парламенту, зокрема про те, чому сам не йде в нардепи.Про це говорили у студії суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 4 липня.Також в ефірі згадали і про вибори Луцького міського голови, адже місто не має мера вже більш ніж два роки. Зокрема, Андрій Покровський наголосив, що місто без міського голови – це наче поїзд без машиніста. До того ж відсутність очільника міста дуже впливає на співпрацю з інвесторами. Також говорили про проблему округів без депутатів.Окрім цього, Андрій Покровський розповів про бізнес-проекти, які готує для лучан.