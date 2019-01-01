На Волині розшукують неповнолітнього хлопця. ФОТО
Сьогодні, 21:39
Волинські поліцейські розшукують неповнолітнього хлопця, який зник наприкінці червня.
Володимир-Волинський ВП ГУНП у Волинській області встановлює місце перебування безвісти зниклого неповнолітнього Андріюка Василя Олексійовича, - інформує "ВолиньUA".
Андріюк Василь Олексійович 12.04.2002 року народження, уродженець та житель с. Фалемичі, Володимир-Волинського району, вул. Залізнична, 47, який 28.06.2019 року виїхав з м. Києва від свого батька і до місця свого постійного проживання не повернувся.
Його прикмети: зріст 175 см, середньої статури, волосся темне, стрижка коротка.
Був одягнений: сині «рвані» джинси, сіра футболка спереду з малюнком, взутий в чорні кросівки з червоними вставками.
Розшукуваний навчався у Володимир-Волинському ВПУ-23. Раніше неодноразово покидав місце свого проживання.
У разі наявності будь-якої інформації про місце перебування Сігнаєвського Романа, прохання повідомити за номерами: 093 194 17 95 або 102.
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Володимир-Волинський ВП ГУНП у Волинській області встановлює місце перебування безвісти зниклого неповнолітнього Андріюка Василя Олексійовича, - інформує "ВолиньUA".
Андріюк Василь Олексійович 12.04.2002 року народження, уродженець та житель с. Фалемичі, Володимир-Волинського району, вул. Залізнична, 47, який 28.06.2019 року виїхав з м. Києва від свого батька і до місця свого постійного проживання не повернувся.
Його прикмети: зріст 175 см, середньої статури, волосся темне, стрижка коротка.
Був одягнений: сині «рвані» джинси, сіра футболка спереду з малюнком, взутий в чорні кросівки з червоними вставками.
Розшукуваний навчався у Володимир-Волинському ВПУ-23. Раніше неодноразово покидав місце свого проживання.
У разі наявності будь-якої інформації про місце перебування Сігнаєвського Романа, прохання повідомити за номерами: 093 194 17 95 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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