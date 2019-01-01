На Волині розшукують неповнолітнього хлопця. ФОТО

Волинські поліцейські розшукують неповнолітнього хлопця, який зник наприкінці червня.Володимир-Волинський ВП ГУНП у Волинській області встановлює місце перебування безвісти зниклого неповнолітнього, - інформує "ВолиньUA".Андріюк Василь Олексійович 12.04.2002 року народження, уродженець та житель с. Фалемичі, Володимир-Волинського району, вул. Залізнична, 47, який 28.06.2019 року виїхав з м. Києва від свого батька і до місця свого постійного проживання не повернувся.Його прикмети: зріст 175 см, середньої статури, волосся темне, стрижка коротка.Був одягнений: сині «рвані» джинси, сіра футболка спереду з малюнком, взутий в чорні кросівки з червоними вставками.Розшукуваний навчався у Володимир-Волинському ВПУ-23. Раніше неодноразово покидав місце свого проживання.У разі наявності будь-якої інформації про місце перебування Сігнаєвського Романа, прохання повідомити за номерами: 093 194 17 95 або 102.